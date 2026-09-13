Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλκέτ Ριζάι Ανάβυσσος

Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο ρόλος του Ριζάι, που είχε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, και ενός Αφγανού, που φέρεται να εργαζόταν στην ασφάλεια του καταστήματος

Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
174 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις Αρχές να επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη, ποιοι έβγαλαν όπλα και ποιος ή ποιοι πυροβόλησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο μετά τη διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο beach bar, ωστόσο στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να πήγε στο αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του και να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και αρκετοί από τους θαμώνες και τους εργαζομένους του καταστήματος βγήκαν έξω, παρακολουθώντας τη φασαρία.

Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των πυροβολισμών.

Στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη στη συνέχεια και ένας Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδεόταν με την ασφάλεια του beach bar. Ο άνδρας φέρεται να κλήθηκε να επέμβει, όταν η ένταση είχε πλέον πάρει διαστάσεις και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροβόλησε προς την πλευρά του Ριζάι.

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο να εξακριβωθεί εάν πυροβόλησαν και οι δύο άνδρες, καθώς και ποια ήταν η ακριβής κατεύθυνση των πυρών. Στο σημείο, όπως είχε γίνει γνωστό από τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, εντοπίστηκαν κάλυκες, αλλά και ίχνη αίματος, χωρίς να έχει βρεθεί εκεί τραυματίας.

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και θα έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας. Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι Αρχές αναζητούν τα ίχνη του και διερευνούν όλες τις κινήσεις του.

Κλείσιμο
Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από όσους βρίσκονταν στο σημείο και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν και να διαπιστώσουν ποιος άνοιξε πυρ πρώτος και αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
174 ΣΧΟΛΙΑ

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