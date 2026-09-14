Ο Σαλάχ-Εντίν για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: Ήρθα για το πρωτάθλημα
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Παναθηναϊκός Ανάς Σαλάχ Εντίν

Ο Σαλάχ-Εντίν για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: Ήρθα για το πρωτάθλημα

Το πρώτο μήνυμα του Μαροκινού μπακ με τα χρώματα του Παναθηναϊκού

Ο Σαλάχ-Εντίν για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό: Ήρθα για το πρωτάθλημα

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας την αριστερή πλευρά της άμυνας των «πρασίνων». Ο Μαροκινός αμυντικός πήρε μια πρώτη γεύση από τη νέα του ομάδα, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.

Ο Σαλάχ-Εντίν αποκτήθηκε από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Στο ρόστερ των «πράσινων» θα συνυπάρξει στη θέση του αριστερού μπακ με τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο διεθνής Μαροκινός έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή τις υψηλές του φιλοδοξίες.

«Ήρθα για το πρωτάθλημα», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος καλείται πλέον να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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