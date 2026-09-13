Στο ρετιρέ με 4Χ4 ο Παναθηναϊκός, 5η η ΑΕΚ, στην 6η θέση ο Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Άρης

Στο ρετιρέ με 4Χ4 ο Παναθηναϊκός, 5η η ΑΕΚ, στην 6η θέση ο Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 12 βαθμούς και οδηγεί την κούρσα - Γκέλα για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη

Στο ρετιρέ με 4Χ4 ο Παναθηναϊκός, 5η η ΑΕΚ, στην 6η θέση ο Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
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Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός μετά την 4η ημέρα της Stoiximan Super League. 

Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0 του Παναιτωλικού που ήταν και αυτός αήττητος και έμειναν στην κορυφή με 12β.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι (2-0) με τον Άρη και ανέβηκε στη 2η θέση ενώ η ΑΕΚ είναι 5η μετά το 1-1 στην Τρίπολη και ο Ολυμπιακός 6ος μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον Πειραιά. 


Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 12 
2. ΠΑΟΚ 9 
3. Παναιτωλικός 9 
4. ΟΦΗ 9 
5. ΑΕΚ 8 
Κλείσιμο
6. Ολυμπιακός 7 
7. Άρης 6 
8. Ηρακλής 5 
9. Καλαμάτα 4 
10. Ατρόμητος 2 
11. Βόλος 2 
12. Κηφισιά 1 
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 0
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