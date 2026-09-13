Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Στο ρετιρέ με 4Χ4 ο Παναθηναϊκός, 5η η ΑΕΚ, στην 6η θέση ο Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Στο ρετιρέ με 4Χ4 ο Παναθηναϊκός, 5η η ΑΕΚ, στην 6η θέση ο Ολυμπιακός: Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Ο Παναθηναϊκός έφτασε στους 12 βαθμούς και οδηγεί την κούρσα - Γκέλα για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη
Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός μετά την 4η ημέρα της Stoiximan Super League.
Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0 του Παναιτωλικού που ήταν και αυτός αήττητος και έμειναν στην κορυφή με 12β.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι (2-0) με τον Άρη και ανέβηκε στη 2η θέση ενώ η ΑΕΚ είναι 5η μετά το 1-1 στην Τρίπολη και ο Ολυμπιακός 6ος μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον Πειραιά.
Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 12
2. ΠΑΟΚ 9
3. Παναιτωλικός 9
4. ΟΦΗ 9
5. ΑΕΚ 8
6. Ολυμπιακός 7
7. Άρης 6
8. Ηρακλής 5
9. Καλαμάτα 4
Οι πράσινοι επικράτησαν 3-0 του Παναιτωλικού που ήταν και αυτός αήττητος και έμειναν στην κορυφή με 12β.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι (2-0) με τον Άρη και ανέβηκε στη 2η θέση ενώ η ΑΕΚ είναι 5η μετά το 1-1 στην Τρίπολη και ο Ολυμπιακός 6ος μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στον Πειραιά.
Η βαθμολογία (Σε 4 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 12
2. ΠΑΟΚ 9
3. Παναιτωλικός 9
4. ΟΦΗ 9
5. ΑΕΚ 8
6. Ολυμπιακός 7
7. Άρης 6
8. Ηρακλής 5
9. Καλαμάτα 4
10. Ατρόμητος 2
11. Βόλος 2
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 0
11. Βόλος 2
12. Κηφισιά 1
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα