«Εσείς θα πάτε να δείτε τα παιδιά σας, εμείς θα γυρίζουμε σε άδεια δωμάτια»: Η συγκλονιστική κατάθεση του Νίκου Πλακιά

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά που έκανε στα ευρήματα στο Κουλούρι και στην απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης. «Βρήκαμε τα παιδιά μας 12 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι αρκετό αυτό να δικάσω;», είπε.Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε και σε εκδήλωση στη Λάρισα για τα Τέμπη, όπου, όπως είπε, υπήρξε ένταση μεταξύ του κ. Ψαρόπουλου και συγγενών μηχανοδηγών. Όπως ανέφερε, από εκεί και μετά, καθώς δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση με άλλους γονείς και συγγενείς θυμάτων.Ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους και στο δικαστήριο. «», είπε χαρακτηριστικά.Και συνέχισε την κατάθεσή του: «».Ο πατέρας των θυμάτων εξέφρασε την οργή του και για τη μέχρι σήμερα πορεία της δικαστικής διαδικασίας.«Τρεισήμισι χρόνια δεν είναι κανείς στη φυλακή. Είναι όλοι οι κατηγορούμενοι στα σπίτια τους. Είναι ντροπή για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου να μην είναι κανείς στη φυλακή», ανέφερε.