Σπαραγμός για την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μπροστά στη σορό του αγαπημένου τους γιου και αδερφού, βίντεο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας όταν το φέρετρο με τη σορό του αγαπημένου τραγουδιστή πέρασε μπροστά από τους συγγενείς του, για να μπει στην εκκλησία





Οι δύο αδερφές του τραγουδιστή, Μαρία και Βάσω, η μητέρα του και ο πατέρας του, δακρυσμένοι, μην θέλοντας ακόμα να τον αποχωριστούν, προσπαθούσαν να πλησιάσουν κοντά και να αγγίξουν το φέρετρο, με την ασφάλεια του χώρου να τους κρατά διακριτικά λίγο πιο μακριά.







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Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13/9), εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή και να τον αποχαιρετήσουν.



Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκε σε



Η συγκίνηση έξω από τον ναό είναι έντονη. Άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και θαυμαστές που τον ακολούθησαν σε όλη την καλλιτεχνική του πορεία, μιλούν με θερμά λόγια για εκείνον.



Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια , όταν η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασε στην εκκλησία και πέρασε από τη λαοθάλασσα που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, για να μπει στο εσωτερικό του ναού.Οι, ητου και οτου, δακρυσμένοι, μην θέλοντας ακόμα να τον αποχωριστούν, προσπαθούσαν να πλησιάσουν κοντά και να αγγίξουν το φέρετρο, με την ασφάλεια του χώρου να τους κρατά διακριτικά λίγο πιο μακριά.Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε και συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της ζωής του.Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13/9), εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία, σχηματίζοντας μεγάλες ουρές προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή και να τον αποχαιρετήσουν.Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία λίγο μετά τις 20:00, με θαυμαστές κάθε ηλικίας να προσέρχονται κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ αρκετοί είχαν μαζί τους χαρτόνια με μηνύματα, όπως «σε ευχαριστούμε».Η συγκίνηση έξω από τον ναό είναι έντονη. Άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και θαυμαστές που τον ακολούθησαν σε όλη την καλλιτεχνική του πορεία, μιλούν με θερμά λόγια για εκείνον.

«Το καλύτερο παιδί» και «ένας υπέροχος άνθρωπος» είναι ορισμένες από τις φράσεις που επαναλαμβάνουν άνθρωποι που βρίσκονται στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσουν.



Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη πέρασε μπροστά από τον συγκεντρωμένο κόσμο. Κορίτσια και αγόρια ξέσπασαν σε κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα στο φέρετρο βρισκόταν ο άνθρωπος που είχαν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια και την πολυετή παρουσία του στη μουσική σκηνή.



Η λαϊκή αγρυπνία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.