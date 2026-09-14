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Στο Γ' Νεκροταφείο ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο
ΕΛΛΑΔΑ
Άδωνις Γεωργιάδης Γιώργος Μαζωνάκης

Στο Γ' Νεκροταφείο ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο

«Πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στο Γ' Νεκροταφείο ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο
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Στο Γ' Νεκροταφείο στη Νίκαια προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη του για τα λάθη του «συστήματος» βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» είπε ο υπουργός Υγείας.

«Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.


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