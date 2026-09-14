ΟΑΚΑ: Νέα εποχή στην ασφάλεια με «έξυπνη» επιτήρηση και τεχνολογία AI

Το νέο σύστημα, που επεκτείνεται και στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας, δημιουργεί ένα ενιαίο «δίχτυ» προστασίας με κάμερες, αισθητήρες, ραντάρ, οπτικές ίνες και έξυπνα συστήματα ανάλυσης εικόνας





Η παρέμβαση, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά παράλληλα τις







Παράλληλα, νέα φυλάκια ενισχύουν τη φυσική παρουσία σε εισόδους και κρίσιμα σημεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλέγμα προστασίας για αθλητές, εργαζομένους και επισκέπτες.







Σε ανάρτησή του ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής ανέφερε:



«Από την επιτήρηση στην έξυπνη πρόληψη.



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Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αξιοποίησης



Έτσι περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη αποκλειστικά παθητικής παρακολούθησης εκατοντάδων εικόνων και η πληροφορία μετατρέπεται σε στοχευμένο επιχειρησιακό συμβάν προς αξιολόγηση από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η τεχνολογία AI λειτουργεί επομένως υποστηρικτικά προς τον ανθρώπινο παράγοντα: ταχύτερος εντοπισμός, καλύτερη αξιολόγηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάντων.



Παράλληλα, εγκαθίστανται νέα σύγχρονα φυλάκια στις εισόδους και σε νευραλγικά σημεία των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία και συνδέοντας την ανθρώπινη επιτήρηση με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.

Στην αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των εγκαταστάσεών του προχωρά το ΟΑΚΑ , με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδυάζει τη φυσική φύλαξη με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.Η παρέμβαση, που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά παράλληλα τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας, φιλοδοξεί να μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε ένα σύγχρονο μοντέλο έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης.Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτυοκεντρικού συστήματος ασφαλείας, με κάμερες, αισθητήρες, ραντάρ, οπτικές ίνες και κεντρικές υποδομές ελέγχου, ενώ η αξιοποίηση προηγμένων video analytics και δυνατοτήτων AI επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση πιθανών συμβάντων και την αποστολή στοχευμένων ειδοποιήσεων στο Κέντρο Ελέγχου.Παράλληλα, νέα φυλάκια ενισχύουν τη φυσική παρουσία σε εισόδους και κρίσιμα σημεία, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλέγμα προστασίας για αθλητές, εργαζομένους και επισκέπτες.Σε ανάρτησή του ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ,ανέφερε:«Από την επιτήρηση στην έξυπνη πρόληψη.Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης της φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του ΟΑΚΑ και στις Ολυμπιακές Εγκαστάσεις Παιανίας. Το έργο δεν αφορά απλώς την εγκατάσταση περισσότερων καμερών. Δημιουργείται ένα σύγχρονο, δικτυοκεντρικό σύστημα με IP και PTZ κάμερες, αισθητήρες και ραντάρ προσέγγισης, οπτικές ίνες, ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, NVRs και κεντρικούς application servers, με στόχο την ενιαία επιτήρηση και διαχείριση κρίσιμων περιοχών.Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αξιοποίησης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και προηγμένων video analytics. Όπου υποστηρίζεται από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και το λογισμικό, το σύστημα μπορεί να αναλύει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο, να ταξινομεί αντικείμενα, να διακρίνει ανθρώπους και οχήματα, να εντοπίζει παραβίαση προκαθορισμένων ζωνών ή γραμμών και να δημιουργεί αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις προς το Κέντρο Ελέγχου.Έτσι περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη αποκλειστικά παθητικής παρακολούθησης εκατοντάδων εικόνων και η πληροφορία μετατρέπεται σε στοχευμένο επιχειρησιακό συμβάν προς αξιολόγηση από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η τεχνολογία AI λειτουργεί επομένως υποστηρικτικά προς τον ανθρώπινο παράγοντα: ταχύτερος εντοπισμός, καλύτερη αξιολόγηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάντων.Παράλληλα, εγκαθίστανται νέα σύγχρονα φυλάκια στις εισόδους και σε νευραλγικά σημεία των εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τη φυσική παρουσία και συνδέοντας την ανθρώπινη επιτήρηση με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία ενιαία παρέμβαση ασφάλειας: από την περίμετρο και τα φυλάκια έως τις κάμερες, τα ραντάρ, το δίκτυο οπτικών ινών και το Κέντρο Ελέγχου.



Στόχος είναι η προστασία αθλητών, εργαζομένων και επισκεπτών, η διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας και των κρίσιμων Ολυμπιακών υποδομών, αλλά και η δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος καθημερινής λειτουργίας. Δεν εγκαθιστούμε απλώς κάμερες. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο οικοσύστημα ασφάλειας, όπου ο άνθρωπος, η φυσική φύλαξη, το δίκτυο, οι αισθητήρες και η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεργάζονται. Από την επιτήρηση στην ανίχνευση. Από την ανίχνευση στην έγκαιρη ειδοποίηση. Από την καταγραφή στην πρόληψη.



Γιατί οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του αύριο πρέπει, πάνω απ’ όλα, να είναι σύγχρονες και ασφαλείς».