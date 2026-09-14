Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» διαψεύδουν τα πάντα για επιθετικό, πιθανό να μην πάρουν παίκτη
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» διαψεύδουν τα πάντα για επιθετικό, πιθανό να μην πάρουν παίκτη
Ο Ολυμπιακός διέψευσε όλα τα ρεπορτάζ για επιθετικό και δεν αποκλείεται να μη γίνει μεταγραφή για τη γραμμή κρούσης
Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ώρες κινήθηκε πολύ έντονα για την απόκτηση επιθετικού και είχε παρθεί η απόφαση να πάρει παίκτη λόγω του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και της δυσκολίας της ομάδας να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
Έγινε σοβαρή προσπάθεια από την ομάδα του Πειραιά για τον Μάριους της Σαμσουνσπόρ με τις πληροφορίες να ανέφεραν μέχρι το μεσημέρι ότι έγινε και πρόταση προς την τουρκική ομάδα. Στη συνέχεια προέκυψε το όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα για τον οποίο και ο Αλγουαθίλ άναψε το πράσινο φως.
Τελικά ούτε αυτή η περίπτωση φαίνεται πως προχωράει και μάλιστα ο Ολυμπιακός με επίσημη ενημέρωση διέψευσε όλα τα ρεπορτάζ που κάνουν αναφορά σε επιθετικό. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν ότι δεν ισχύει τίποτα για όσα ακούγονται με τους φορ τις τελευταίες ώρες.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό πλέον να μείνει ως έχει. Να μην αποκτηθεί δηλαδή παίκτης για τη γραμμή κρούσης αν και υπάρχει το περιθώριο μέχρι αύριο να γίνει μεταγραφή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα και για ελεύθερο παίκτη μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο στον Πειραιά είχαν πάρει απόφαση να αποκτήσουν ποδοσφαιριστή που θα είχε ρυθμό και θα ήταν έτοιμος να παίξει.
Έγινε σοβαρή προσπάθεια από την ομάδα του Πειραιά για τον Μάριους της Σαμσουνσπόρ με τις πληροφορίες να ανέφεραν μέχρι το μεσημέρι ότι έγινε και πρόταση προς την τουρκική ομάδα. Στη συνέχεια προέκυψε το όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα για τον οποίο και ο Αλγουαθίλ άναψε το πράσινο φως.
Τελικά ούτε αυτή η περίπτωση φαίνεται πως προχωράει και μάλιστα ο Ολυμπιακός με επίσημη ενημέρωση διέψευσε όλα τα ρεπορτάζ που κάνουν αναφορά σε επιθετικό. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθάρισαν ότι δεν ισχύει τίποτα για όσα ακούγονται με τους φορ τις τελευταίες ώρες.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό πλέον να μείνει ως έχει. Να μην αποκτηθεί δηλαδή παίκτης για τη γραμμή κρούσης αν και υπάρχει το περιθώριο μέχρι αύριο να γίνει μεταγραφή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα και για ελεύθερο παίκτη μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο στον Πειραιά είχαν πάρει απόφαση να αποκτήσουν ποδοσφαιριστή που θα είχε ρυθμό και θα ήταν έτοιμος να παίξει.
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