Τσάνινγκ Τέιτουμ για την κόρη του: Θέλεις να είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος, σαν τον Superman, αλλά κάποιες φορές δεν μπορείς
Τσάνινγκ Τέιτουμ για την κόρη του: Θέλεις να είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος, σαν τον Superman, αλλά κάποιες φορές δεν μπορείς
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με την κόρη του, με αφορμή τον ρόλο του στην ταινία «Josephine»
Τη σχέση του με την κόρη του περιέγραψε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Josephine». Ο 46χρονος ηθοποιός έκανε προσωπικές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μετά την προβολή του φιλμ, στο οποίο υποδύεται έναν πατέρα που προσπαθεί να βοηθήσει την 8χρονη κόρη του να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός τραυματικού γεγονότος.
Ο χαρακτήρας του, Ντέιμιεν, προσπαθεί να δείχνει δυνατός για χάρη της κόρης του, την οποία υποδύεται η Μέισον Ριβς, ενθαρρύνοντάς την να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, ενώ η σύζυγός του, Κλερ, την οποία υποδύεται η Τζέμα Τσαν, ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση.
Όπως και ο χαρακτήρας του, ο Τέιτουμ εξομολογήθηκε ότι θέλει να είναι πάντα δυνατός για την κόρη του, παραδέχεται όμως ότι δεν είναι εύκολο να της δείχνει τις ευάλωτες πλευρές του. «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πεις στο μικρό πλάσμα που αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο ότι στην πραγματικότητα δεν είσαι καλά», εκμυστηρεύτηκε.
«Μου έχει συμβεί με την κόρη μου, όταν ήμουν πληγωμένος, και της είπα απλώς: “Αυτή τη στιγμή δεν είμαι καλά”. Πάντα θέλεις να είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος, σαν τον Superman στη ζωή τους, αλλά κάποιες φορές απλώς δεν μπορείς», ανέφερε στη συνέχεια.
Ο Τέιτουμ και η πρώην σύζυγός του, Τζένα Ντιούαν, απέκτησαν την κόρη τους, Έβερλι, το 2013 και χώρισαν το 2018. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κόρη του, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle».
«Λένε ότι περνάει γρήγορα, σωστά; Ένιωσα ότι έφυγα για δύο εβδομάδες για κάποιες συνεντεύξεις και όταν επέστρεψα είχαν περάσει οι δύο πρώτες εβδομάδες της έβδομης τάξης και όλη αυτή η παιδικότητα είχε εξαφανιστεί», είχε πει τότε για την Έβερλι.
«Εξαφανίστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. Νόμιζα ότι θα είχα τρεις ή τέσσερις μήνες για να τη βλέπω σιγά σιγά να φεύγει, αλλά τώρα είναι κανονική έφηβη. Είναι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να θέλεις να κλάψεις», είχε περιγράψει.
Όσο για το πώς δέθηκε με την κινηματογραφική του κόρη στο «Josephine», η 43χρονη Τζέμα Τσαν δήλωσε στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί της ταινίας, ότι η μικρή «οικογένεια» της ταινίας περνούσε χρόνο μαζί και εκτός γυρισμάτων. «Πήγαμε στο πάρκο, κάναμε πεζοπορίες, ενώ ο Τσάνινγκ και η Μέισον πήγαν μαζί σε σαλόνι και έκαναν τα νύχια τους», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο χαρακτήρας του, Ντέιμιεν, προσπαθεί να δείχνει δυνατός για χάρη της κόρης του, την οποία υποδύεται η Μέισον Ριβς, ενθαρρύνοντάς την να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της, ενώ η σύζυγός του, Κλερ, την οποία υποδύεται η Τζέμα Τσαν, ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση.
Όπως και ο χαρακτήρας του, ο Τέιτουμ εξομολογήθηκε ότι θέλει να είναι πάντα δυνατός για την κόρη του, παραδέχεται όμως ότι δεν είναι εύκολο να της δείχνει τις ευάλωτες πλευρές του. «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πεις στο μικρό πλάσμα που αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο ότι στην πραγματικότητα δεν είσαι καλά», εκμυστηρεύτηκε.
Channing Tatum Says It Can Be ‘Tough’ to Be Vulnerable with His Daughter When He ‘Always’ Wants to Be ‘Superman’ for Her https://t.co/O75mTt6UZh— People (@people) September 14, 2026
Ο Τέιτουμ και η πρώην σύζυγός του, Τζένα Ντιούαν, απέκτησαν την κόρη τους, Έβερλι, το 2013 και χώρισαν το 2018. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κόρη του, σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle».
«Λένε ότι περνάει γρήγορα, σωστά; Ένιωσα ότι έφυγα για δύο εβδομάδες για κάποιες συνεντεύξεις και όταν επέστρεψα είχαν περάσει οι δύο πρώτες εβδομάδες της έβδομης τάξης και όλη αυτή η παιδικότητα είχε εξαφανιστεί», είχε πει τότε για την Έβερλι.
«Εξαφανίστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες. Νόμιζα ότι θα είχα τρεις ή τέσσερις μήνες για να τη βλέπω σιγά σιγά να φεύγει, αλλά τώρα είναι κανονική έφηβη. Είναι όμορφο, αλλά ταυτόχρονα σε κάνει να θέλεις να κλάψεις», είχε περιγράψει.
Όσο για το πώς δέθηκε με την κινηματογραφική του κόρη στο «Josephine», η 43χρονη Τζέμα Τσαν δήλωσε στο PEOPLE, στο κόκκινο χαλί της ταινίας, ότι η μικρή «οικογένεια» της ταινίας περνούσε χρόνο μαζί και εκτός γυρισμάτων. «Πήγαμε στο πάρκο, κάναμε πεζοπορίες, ενώ ο Τσάνινγκ και η Μέισον πήγαν μαζί σε σαλόνι και έκαναν τα νύχια τους», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
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