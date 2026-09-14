Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο επιθετικός της Μονακό Πάρις Μπρούνερ κινδυνεύει με τιμωρία λόγω του πανηγυρισμού του, βίντεο
Ο επιθετικός της Μονακό Πάρις Μπρούνερ κινδυνεύει με τιμωρία λόγω του πανηγυρισμού του, βίντεο
Ο 20χρονος Γερμανός ισοφάρισε για τους Μονεγάσκους στο ματς με την Στρασμπούργκ και έκανε κίνηση με το χέρι του πως κόβει το λαιμό του
Ο Πάρις Μπρούνερ τα έκανε σχεδόν όλα τέλεια στο 71ο λεπτό όταν από το πόδι του η μπάλα έφυγε με μεγάλη δύναμη και κατέληξε ψηλά στα δίχτυα της Στρασμπούργκ.
Η Μονακό με το δικό του γκολ ισοφάρισε το ματς για το τελικό 1-1 (είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι με πέναλτι του Σανέ στο 52') αλλά στη συνέχεια ο Γερμανός επιθετικός με την ενέργειά του, έβαλε το τέρμα του σε δεύτερη μοίρα.
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του, γύρισε προς την εξέδρα και πανηγύρισε με την κίνηση του χεριού του πως κόβει το λαιμό του.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και ο ίδιος απάντησε πως καθόλη τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα για την οικογένειά του.
Το Εθνικό Συμβούλιο Δεοντολογίας αποφάσισε να παραπέμψει τον 20χρονο Γερμανό επιθετικό στην πειθαρχική επιτροπή της Ligue 1. Ο Μπρούνερ κινδυνεύει με τιμωρία ακόμα και τεσσάρων αγωνιστικών.
«Δεν χρειάζεται καταγγελία, έκθεση διαιτητή ή έκθεση αντιπροσώπου. Μπορεί να το κάνει η ίδια η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτό κάναμε σήμερα. Μας φαίνεται, εκ των προτέρων, ότι η ενέργεια του παίκτη θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση της αρχής της υποδειγματικής συμπεριφοράς που κατοχυρώνεται στον κώδικα δεοντολογίας.
Αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν κρίνουμε την υπόθεση και ότι η πειθαρχική επιτροπή είναι αυτή που θα αξιολογήσει τα γεγονότα και θα αποφασίσει εάν δικαιολογείται ή όχι μια κύρωση» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φρεντερίκ Τιριέ.
Η Μονακό με το δικό του γκολ ισοφάρισε το ματς για το τελικό 1-1 (είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι με πέναλτι του Σανέ στο 52') αλλά στη συνέχεια ο Γερμανός επιθετικός με την ενέργειά του, έβαλε το τέρμα του σε δεύτερη μοίρα.
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του, γύρισε προς την εξέδρα και πανηγύρισε με την κίνηση του χεριού του πως κόβει το λαιμό του.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και ο ίδιος απάντησε πως καθόλη τη διάρκεια του αγώνα ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα για την οικογένειά του.
Το Εθνικό Συμβούλιο Δεοντολογίας αποφάσισε να παραπέμψει τον 20χρονο Γερμανό επιθετικό στην πειθαρχική επιτροπή της Ligue 1. Ο Μπρούνερ κινδυνεύει με τιμωρία ακόμα και τεσσάρων αγωνιστικών.
«Δεν χρειάζεται καταγγελία, έκθεση διαιτητή ή έκθεση αντιπροσώπου. Μπορεί να το κάνει η ίδια η Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτό κάναμε σήμερα. Μας φαίνεται, εκ των προτέρων, ότι η ενέργεια του παίκτη θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση της αρχής της υποδειγματικής συμπεριφοράς που κατοχυρώνεται στον κώδικα δεοντολογίας.
Αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν κρίνουμε την υπόθεση και ότι η πειθαρχική επιτροπή είναι αυτή που θα αξιολογήσει τα γεγονότα και θα αποφασίσει εάν δικαιολογείται ή όχι μια κύρωση» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φρεντερίκ Τιριέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα