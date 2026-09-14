Ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ο Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος με άδεια και θα επέστρεφε σήμερα - Ο καβγάς που οδήγησε στους πυροβολισμούς, δύο τραυματίες





Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη, επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό.







Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.



Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός.







Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο μετά τη διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο beach bar, ωστόσο στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του και να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.



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Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των πυροβολισμών.



Στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη στη συνέχεια και ένας Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδεόταν με την ασφάλεια του beach bar. Ο άνδρας φέρεται να κλήθηκε να επέμβει όταν η ένταση είχε πλέον κορυφωθεί και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροβόλησε προς την πλευρά του Αλκέτ Ριζάι.



Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο να εξακριβωθεί εάν πυροβόλησαν και οι δύο άνδρες, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποια ήταν η ακριβής κατεύθυνση των πυρών.



Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού, όπως όφειλε μετά την άδεια που είχε λάβει, και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης, την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής.Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη, επιχειρώντας παράλληλα να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του μετά το αιματηρό περιστατικό.Την ίδια ώρα, σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός.Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη έξω από το κατάστημα, ποιοι έβγαλαν όπλα, ποιος άνοιξε πρώτος πυρ και εάν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο μετά τη διακοπή της μουσικής από το κατάστημα λόγω της προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Αλκέτ Ριζάι βρισκόταν αρχικά μέσα στο beach bar, ωστόσο στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του μαζί με άτομα της παρέας του και να έβαλε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε έξω και του έκανε παρατήρηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αρκετούς θαμώνες και εργαζομένους του καταστήματος να βγαίνουν έξω και να παρακολουθούν τη φασαρία.Σε εκείνο το σημείο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροβόλησε, πιθανότατα στον αέρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των πυροβολισμών.Στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη στη συνέχεια και ένας Αφγανός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδεόταν με την ασφάλεια του beach bar. Ο άνδρας φέρεται να κλήθηκε να επέμβει όταν η ένταση είχε πλέον κορυφωθεί και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πυροβόλησε προς την πλευρά του Αλκέτ Ριζάι.Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο να εξακριβωθεί εάν πυροβόλησαν και οι δύο άνδρες, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποια ήταν η ακριβής κατεύθυνση των πυρών.

Στο σημείο είχαν εντοπιστεί από τις πρώτες ώρες κάλυκες και ίχνη αίματος, στοιχεία που τέθηκαν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων, ενώ τα δεδομένα για τους δύο τραυματίες αποτελούν επίσης κρίσιμο κομμάτι της έρευνας.



Ο Αλκέτ Ριζάι είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με άδεια και ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας. Η προθεσμία, ωστόσο, παρήλθε χωρίς να εμφανιστεί στο σωφρονιστικό κατάστημα, με αποτέλεσμα να αναζητείται πλέον εκ νέου ως δραπέτης.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από όσους βρίσκονταν στο σημείο και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν και να διαπιστώσουν ποιος άνοιξε πυρ πρώτος, εάν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και ποιος ήταν ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.



Ο Αλκέτ Ριζάι είναι 48χρονος Αλβανός εγκληματίας, γνωστός για δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα το 2006 και το 2009.



Με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου ο κρατούμενος έχει λάβει 16 άδειες από 29-01-2021 έως και 07-09-2026, με την τελευταία να ξεκινά 07-09-2026 ως σήμερα, χωρίς να έχει επιστρέψει το πρωί, ως όφειλε.