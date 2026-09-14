Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αδιανόητη διπλή παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη, δείτε βίντεο
Αδιανόητη διπλή παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη, δείτε βίντεο
Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο
Ένα αδιανόητο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9), όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μία παράνομη διπλή προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει ένας πολίτης που καταγγέλλει το περιστατικό, το αυτοκίνητο επιταχύνει και μπαίνει στο ανάποδο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα παρόλο που υπήρχε διπλή γραμμή στο οδόστρωμα. Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο
Με αυτό τρόπο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των οδηγών που προσπέρασε αλλά και του οχήματος που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει ένας πολίτης που καταγγέλλει το περιστατικό, το αυτοκίνητο επιταχύνει και μπαίνει στο ανάποδο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα παρόλο που υπήρχε διπλή γραμμή στο οδόστρωμα. Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο
Με αυτό τρόπο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των οδηγών που προσπέρασε αλλά και του οχήματος που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα