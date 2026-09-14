ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Αδιανόητη διπλή παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Επικίνδυνη οδήγηση προσπέραση Πεντέλη Οδηγός Αυτοκίνητο

Αδιανόητη διπλή παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη, δείτε βίντεο

Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο

Αδιανόητη διπλή παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή στον περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη, δείτε βίντεο
60 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα αδιανόητο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9), όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου πραγματοποίησε μία παράνομη διπλή προσπέραση πάνω σε στροφή στον  περιφερειακό από Άγιο Πέτρο προς παλαιά Πεντέλη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει ένας πολίτης που καταγγέλλει το περιστατικό, το αυτοκίνητο επιταχύνει και μπαίνει στο ανάποδο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να προσπεράσει δύο προπορευόμενα οχήματα παρόλο που υπήρχε διπλή γραμμή στο οδόστρωμα. Τελευταία στιγμή το αυτοκίνητο προλαβαίνει και μπαίνει στη λωρίδα και αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση με όχημα που κινείται κανονικά στον δρόμο



Με αυτό τρόπο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των οδηγών που προσπέρασε αλλά και του οχήματος που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του.
60 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης