Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι αποχώρησε από την εθνική Βραζιλίας
Ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι αποχώρησε από την εθνική Βραζιλίας
Ο 34χρονος επιθετικός έχει πάρει την οριστική του απόφαση να μην αγωνιστεί ξανά με τη «σελεσάο»
Το πλήρωμα του χρόνου φαίνεται πως έφτασε για τον Νεϊμάρ, όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική Βραζιλίας. Ο έμπειρος διεθνής επιθετικός έλαβε μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι είχε κριθεί ανέτοιμος από τον Κάρλος Αντσελότι, λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί.
Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ο Νεϊμάρ έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από τη «σελεσάο». Παρά τις προσπάθειες αρκετών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα του, ο επιθετικός της Σάντος έχει αποφασίσει να μη συνεχίσει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
Ο Νεϊμάρ έχει γράψει τη δική του Ιστορία με τη φανέλα της Βραζιλίας, καθώς μετρά 80 γκολ και 59 ασίστ σε 130 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και το Confederations Cup του 2013.
Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ο Νεϊμάρ έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από τη «σελεσάο». Παρά τις προσπάθειες αρκετών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα του, ο επιθετικός της Σάντος έχει αποφασίσει να μη συνεχίσει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.
Ο Νεϊμάρ έχει γράψει τη δική του Ιστορία με τη φανέλα της Βραζιλίας, καθώς μετρά 80 γκολ και 59 ασίστ σε 130 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και το Confederations Cup του 2013.
𝐈𝐓'𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐎𝐕𝐄𝐑. 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐖𝐎𝐍'𝐓 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍, 𝐒𝐀𝐘𝐒 𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋𝐎𝐓𝐓𝐈 🥺🇧🇷— 433 (@433) September 14, 2026
Despite several people, including his father, trying to convince Neymar to continue with the Brazil national team, he has made his decision and won't continue 💔
"Neymar does… pic.twitter.com/4vwbCNbhvZ
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