Ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι αποχώρησε από την εθνική Βραζιλίας
SPORTS
Νεϊμάρ Εθνική Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι αποχώρησε από την εθνική Βραζιλίας

Ο 34χρονος επιθετικός έχει πάρει την οριστική του απόφαση να μην αγωνιστεί ξανά με τη «σελεσάο»

Ο Νεϊμάρ επιβεβαίωσε στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι αποχώρησε από την εθνική Βραζιλίας
Το πλήρωμα του χρόνου φαίνεται πως έφτασε για τον Νεϊμάρ, όσον αφορά την παρουσία του στην εθνική Βραζιλίας. Ο έμπειρος διεθνής επιθετικός έλαβε μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι είχε κριθεί ανέτοιμος από τον Κάρλος Αντσελότι, λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ο Νεϊμάρ έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από τη «σελεσάο». Παρά τις προσπάθειες αρκετών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα του, ο επιθετικός της Σάντος έχει αποφασίσει να μη συνεχίσει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Ο Νεϊμάρ έχει γράψει τη δική του Ιστορία με τη φανέλα της Βραζιλίας, καθώς μετρά 80 γκολ και 59 ασίστ σε 130 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και το Confederations Cup του 2013.

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