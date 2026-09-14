Η UEFA θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη το «Champions League των Εθνικών ομάδων» προκαλώντας νέα επανάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Αύριο στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, επικυρώνεται το νέο φορμάτ των προκριματικών για Euro και Μουντιάλ στο στυλ του ελβετικού συστήματος που εφαρμόζεται στη League Phase του CL - Το νέο σύστημα που αφορά τις εθνικές ομάδες θα ξεκινήσει το 2028