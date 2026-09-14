Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η UEFA θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη το «Champions League των Εθνικών ομάδων» προκαλώντας νέα επανάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Η UEFA θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη το «Champions League των Εθνικών ομάδων» προκαλώντας νέα επανάσταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αύριο στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη Θεσσαλονίκη, επικυρώνεται το νέο φορμάτ των προκριματικών για Euro και Μουντιάλ στο στυλ του ελβετικού συστήματος που εφαρμόζεται στη League Phase του CL - Το νέο σύστημα που αφορά τις εθνικές ομάδες θα ξεκινήσει το 2028
Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για τον επαναπροσδιορισμό του ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Στο τέλος αυτού του μήνα θα έρθει η πρώτη «διπλή διακοπή» στην ιστορία. Οι διεθνείς αγώνες θα καταλάβουν δύο συνεχόμενα σαββατοκύριακα αντί για ένα και κάθε χώρα θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις αντί για δύο που ήταν το συνηθισμένο ανά «παράθυρο». Με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που τα πρωταθλήματα θα διακοπούν για 15 ημέρες, ο Οκτώβριος θα «ελαφρύνει», ώστε να υπάρχουν δύο διακοπές μέχρι το τέλος του έτους και όχι τρεις. Αυτό εγκρίθηκε από τη FIFA όταν έθεσε σε εφαρμογή το νέο παγκόσμιο καλεντάρι.
Όμως υπάρχουν κι άλλα. Αύριο (15/9), στη Θεσσαλονίκη (λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ) συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εκτός από την ανακοίνωση των εδρών για τους επόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς (αυτός του Champions League 2029 θα δοθεί στο Camp Nou), η UEFA θα επικυρώσει την αλλαγή του φορμάτ στο Nations League και στις προκριματικές φάσεις για Μουντιάλ και Euro από το 2028.
Θα υιοθετηθεί το ελβετικό μοντέλο, το ίδιο που ισχύει και στο Champions League (με τη μετάβαση από τους ομίλους στη League Phase) η οποία σε τηλεοπτικό επίπεδο και τηλεθέαση αποτελεί απόλυτη επιτυχία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη.
Η UEFA θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκριματικές φάσεις των εθνικών ομάδων είναι μονότονες, ελάχιστα ανταγωνιστικές και «φτωχές» για τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία είναι και αυτά που πληρώνουν τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, θα δημιουργήσει μια λίγκα 36 εθνικών ομάδων (τις 36 καλύτερες της Ευρώπης), στην οποία κάθε χώρα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας, απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικού επιπέδου, ανάλογα με τα τρία γκρουπ δυναμικότητας από τα οποία θα προκύψουν στη κλήρωση. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Champions League, του οποίου το φινάλε της φάσης πρωταθλήματος λειτουργεί εξαιρετικά λόγω των μικρών διαφορών στα τέρματα που ανεβοκατεβάζουν θέσεις τις ομάδες, καθώς και λόγω μιας ενιαίας τελευταίας αγωνιστικής που είναι φανταστική για τον φίλαθλο.
Κι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μία στιγμή που είνβαι σε πλήρη εξέλιξη ο πόλος UEFA-FIFA, με τις εκλογές και των δύο οργανισμών να είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.
Με την UEFA να δείχνει τα... δόντια της στην πλευρά του Ινφαντίνο, καθώς έχοντας την «κότα με τα χρυστά αυγά» (το Champions Leageu) ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια ανάλογη διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλάζοντας εντελώς τον χάρτη.
Στο τέλος αυτού του μήνα θα έρθει η πρώτη «διπλή διακοπή» στην ιστορία. Οι διεθνείς αγώνες θα καταλάβουν δύο συνεχόμενα σαββατοκύριακα αντί για ένα και κάθε χώρα θα δώσει τέσσερις αναμετρήσεις αντί για δύο που ήταν το συνηθισμένο ανά «παράθυρο». Με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που τα πρωταθλήματα θα διακοπούν για 15 ημέρες, ο Οκτώβριος θα «ελαφρύνει», ώστε να υπάρχουν δύο διακοπές μέχρι το τέλος του έτους και όχι τρεις. Αυτό εγκρίθηκε από τη FIFA όταν έθεσε σε εφαρμογή το νέο παγκόσμιο καλεντάρι.
Όμως υπάρχουν κι άλλα. Αύριο (15/9), στη Θεσσαλονίκη (λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ) συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA εκτός από την ανακοίνωση των εδρών για τους επόμενους ευρωπαϊκούς τελικούς (αυτός του Champions League 2029 θα δοθεί στο Camp Nou), η UEFA θα επικυρώσει την αλλαγή του φορμάτ στο Nations League και στις προκριματικές φάσεις για Μουντιάλ και Euro από το 2028.
Θα υιοθετηθεί το ελβετικό μοντέλο, το ίδιο που ισχύει και στο Champions League (με τη μετάβαση από τους ομίλους στη League Phase) η οποία σε τηλεοπτικό επίπεδο και τηλεθέαση αποτελεί απόλυτη επιτυχία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη.
Η UEFA θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκριματικές φάσεις των εθνικών ομάδων είναι μονότονες, ελάχιστα ανταγωνιστικές και «φτωχές» για τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία είναι και αυτά που πληρώνουν τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, θα δημιουργήσει μια λίγκα 36 εθνικών ομάδων (τις 36 καλύτερες της Ευρώπης), στην οποία κάθε χώρα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας, απέναντι σε αντιπάλους διαφορετικού επιπέδου, ανάλογα με τα τρία γκρουπ δυναμικότητας από τα οποία θα προκύψουν στη κλήρωση. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Champions League, του οποίου το φινάλε της φάσης πρωταθλήματος λειτουργεί εξαιρετικά λόγω των μικρών διαφορών στα τέρματα που ανεβοκατεβάζουν θέσεις τις ομάδες, καθώς και λόγω μιας ενιαίας τελευταίας αγωνιστικής που είναι φανταστική για τον φίλαθλο.
Κι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μία στιγμή που είνβαι σε πλήρη εξέλιξη ο πόλος UEFA-FIFA, με τις εκλογές και των δύο οργανισμών να είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.
Με την UEFA να δείχνει τα... δόντια της στην πλευρά του Ινφαντίνο, καθώς έχοντας την «κότα με τα χρυστά αυγά» (το Champions Leageu) ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια ανάλογη διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αλλάζοντας εντελώς τον χάρτη.
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