Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Η εξήγηση για τον πανηγυρισμό του Κωστούλα και η σχέση με τον Ελ Αραμπί
Η εξήγηση για τον πανηγυρισμό του Κωστούλα και η σχέση με τον Ελ Αραμπί
Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει… τρελάνει την Αγγλία με το γκολ που πέτυχε στο ματς της Μπράιτον με την Κόβεντρι, αλλά και με τον πανηγυρισμό που επέλεξε να κάνει
Ο Μπάμπης Κωστούλας στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Κόβεντρι πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και έχει αναγκάσει όλη την Αγγλία να υποκλίνεται στο ταλέντο του. Ο 19χρονος επιθετικός είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα αγγλικά Μέσα που κάνουν λόγο για «χρυσάφι» που έχουν στα χέρια τους οι «γλάροι».
Μετά το υπέροχο γκολ που σημείωσε ο Μπάμπης Κωστούλας επέλεξε να το πανηγυρίσει με… πυροβολισμούς. Για όσους γνωρίζουν είναι ο πανηγυρισμός που είχε καθιερώσει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.
Στην Αγγλία προκάλεσε εντύπωση ο πανηγυρισμός του Έλληνα διεθνή, αλλά γ’ αυτό υπάρχει εξήγηση. Δεν το έκανε τυχαία ο Κωστούλας, δεν θυμήθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη τον Ελ Αραμπί και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει.
Με τον ίδιο τρόπο είχε πανηγυρίσει και τα γκολ που είχε σημειώσει στις 11 Ιανουαρίου 2025 στο 2-1 του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ο Κωστούλας πάλι τότε είχε μιμηθεί τον Ελ Αραμπί. Ο λόγος που το κάνει όλο αυτό είναι πως θαυμάζει τον Μαροκινό στράικερ. Είναι το ίνδαλμα του, καθώς τον έχει ζήσει και στον Ρέντη.
Επίσης είναι ένας άνθρωπος που τον έχει βοηθήσει στο ξεκίνημα του και ο ίδιος ο Ελ Αραμπί θεωρεί τον έχει σαν τον μικρό του αδερφό. Ο Μαροκινός στράικερ από τη πρώτη στιγμή είχε να λέει τα καλύτερα για τον Μπάμπη Κωστούλα και είχε πιστέψει πολύ στο ταλέντο του και πως θα έχει σοβαρή εξέλιξη με την ερυθρόλευκη φανέλα.
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