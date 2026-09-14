Γιώργος Μαζωνάκης: Η Γάκα έβγαλε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο την ώρα που ο τραγουδιστής ξεκίνησε την πλασμαφαίρεση, τα έσβησε πριν πάει στην Αστυνομία

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο

η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37. Με βάση αυτό το δεδομένο, φαίνεται οι φωτογραφίες να τραβήχθηκαν λίγο αφότου ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο και είχε μόλις ξεκινήσει την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

και, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που εξετάζονται, στο σημείο εκείνο φαίνεται να σταματά η θεραπεία. Ακολουθούν και άλλες προειδοποιήσεις από το μηχάνημα: μία στις 15:23 και στη συνέχεια δύο ακόμη alerts στις 15:45.

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ, ωστόσο,

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το βασικό ερώτημα της έρευνας μετατοπίζεται πλέον στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο από τις 15:22, όταν εμφανίζεται η πρώτη ένδειξη συναγερμού, έως τις 16:11, όταν ζητήθηκε τελικά η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο χρονικό

Η ακολουθία των γεγονότων που προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα έχει ως εξής:

Ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα καταγράφει το πρώτο alert. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο φαίνεται ότι διακόπτεται η θεραπεία.

Καταγράφεται νέο alert.

Το

Γίνεται η κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Αυτό σημαίνει ότι από το πρώτο alert μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Το διάστημα αυτό θεωρείται πλέον ένα από τα κρισιμότερα σημεία της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν τι σήμαιναν οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, τι εικόνα παρουσίαζε εκείνη την ώρα ο τραγουδιστής, ποιες ενέργειες έγιναν από τους παριστάμενους και γιατί δεν ζητήθηκε νωρίτερα βοήθεια.

Κατά τις πληροφορίες που βρίσκονται υπό αξιολόγηση, η κλήση για επείγουσα ιατρική συνδρομή

Αυτό ακριβώς το σημείο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο αντικείμενο της ανακριτικής διερεύνησης.





Η κατάθεση του οδηγού ταξί: Στην Καρνεάδου πριν από τις 14:00

Σημαντική για την ανασύνθεση της ημέρας είναι και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα μέχρι την Καρνεάδου. Ο οδηγός κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής είχε επικοινωνήσει από τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου και είχε ζητήσει να τον παραλάβουν στις 12:00, καθώς ήθελε να βρίσκεται στις 13:00 στο Κολωνάκι.Ο ίδιος έφτασε έξω από το σπίτι του Μαζωνάκη στις 11:55. Ο τραγουδιστής καθυστέρησε να ετοιμαστεί και βγήκε τελικά περίπου στις 13:15 με 13:20.Ο οδηγός παρατήρησε ότι είχε μία αμυχή στο μέτωπο και κρατούσε χαρτοπετσέτα πάνω στο σημείο. Του πρότεινε να περάσουν από φαρμακείο, κάτι που ο Μαζωνάκης δέχθηκε. Έκαναν στάση σε φαρμακείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, όπου τοποθετήθηκε τσιρότο στην αμυχή, και στη συνέχεια ξεκίνησαν χωρίς άλλη στάση για το Κολωνάκι.Ο Μαζωνάκης τού ζήτησε να τον μεταφέρει συγκεκριμένα στην Καρνεάδου 11, χωρίς να του εξηγήσει τι ακριβώς επρόκειτο να κάνει εκεί. Σύμφωνα με την κατάθεση, το ταξί έφτασε στην Καρνεάδου μεταξύ 13:50 και 13:59.Ο τραγουδιστής κατέβηκε από την πίσω δεξιά πόρτα και κινήθηκε προς την πολυκατοικία, ενώ ο οδηγός αποχώρησε για να περιμένει σε κοντινό σημείο. Του είχε πει ότι θα έμενε περίπου δύο ώρεςΟι δύο άνδρες είχαν ήδη συμφωνήσει ότι το ταξί θα τον περίμενε και, όταν ολοκληρωνόταν το ραντεβού στο Κολωνάκι, θα πήγαιναν στη συνέχεια στην Κηφισιά, όπου ο Μαζωνάκης υπολόγιζε ότι θα παρέμενε περίπου δύο ώρες. Ο οδηγός στάθμευσε και περίμενε.Όταν είχαν περάσει περίπου δυόμισι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία από τον τραγουδιστή, κάλεσε τον συνεργάτη του προκειμένου να τον αντικαταστήσει στη βάρδια. Η αλλαγή έγινε περίπου στις 17:15 και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε τηλεφωνήσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλο για να τους ενημερώσει ότι είχε τελειώσει.Περίπου στις 17:30, ενώ ο οδηγός κατευθυνόταν προς το σπίτι του, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εικόνα που περιέγραψε ο οδηγός για τον Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Όπως κατέθεσε, τον γνώριζε περίπου 24 χρόνια και τον είχε εξυπηρετήσει αρκετές φορές, έστω και περιστασιακά.Την ημέρα εκείνη, όπως είπε, δεν παρατήρησε κάποια διαφορετική ή ανησυχητική συμπεριφορά. Ο Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον μάρτυρα, έδειχνε όπως και τις προηγούμενες φορές που τον είχε μεταφέρει.Ο οδηγός ανέφερε μάλιστα ότι όταν πληροφορήθηκε αργότερα από τις ειδήσεις πως ο τραγουδιστής είχε μεταβεί στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε σημαντική θεραπεία, συγκλονίστηκε, καθώς κατά τη δική του εικόνα εκείνη την ημέρα «δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου».