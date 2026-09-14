Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Κίνηση για την απόκτηση του επιθετικού της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας
Ολυμπιακός: Κίνηση για την απόκτηση του επιθετικού της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ άναψε το πράσινο φως και ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Μπόρχα Ιγκλέσιας από τη Θέλτα
Αποφασισμένος να αποκτήσει επιθετικό που θα είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα την ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά θέλει παίκτη που θα έχει ρυθμό και θα έχει κάνει προετοιμασία και δεν θα είναι από τη δεξαμενή των ελεύθερων. Πέρα από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό πρόβλημα και στο γκολ. Γι’ αυτό και είχε βγει στην αγορά για να βρει παίκτη που θα μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα.
Κάπως έτσι ο Αντόνιο Κορδόν σε συνεργασία με τον Ζοφρέ Μονκαντά έριξε στο τραπέζι το όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος ανήκει στη Θέλτα. Τις τελευταίες ώρες και από την Ισπανία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιηθεί αρκετά για τον 33χρονο επιθετικό. Τον ποδοσφαιριστή γνωρίζει καλά και ο Αντόνιο Αλγουαθίλ και έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση του.
Ο Ιγκλέσιας είχε βρεθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο πρόσφατο Μουντιάλ και είχε παίξει για ελάχιστα λεπτά στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Έχει αγωνιστεί σε Σαραγόσα, Εσπανιόλ, Λεβερκούζεν. Μπέτις και Θέλτα και στην καριέρα του σε 518 παιχνίδια έχει σκοράρει 203 φορές, ενώ έχει και 29 ασίστ.
Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως έχει σοβαρό προβάδισμα για να αποκτηθεί από την ομάδα του Πειραιά. Ο Αλγουαθίλ έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση του ο Κορδόν έχει πολύ καλή άποψη και οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν ότι το θέμα προχωράει.
Κάπως έτσι ο Αντόνιο Κορδόν σε συνεργασία με τον Ζοφρέ Μονκαντά έριξε στο τραπέζι το όνομα του Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος ανήκει στη Θέλτα. Τις τελευταίες ώρες και από την Ισπανία προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιηθεί αρκετά για τον 33χρονο επιθετικό. Τον ποδοσφαιριστή γνωρίζει καλά και ο Αντόνιο Αλγουαθίλ και έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση του.
Ο Ιγκλέσιας είχε βρεθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο πρόσφατο Μουντιάλ και είχε παίξει για ελάχιστα λεπτά στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Έχει αγωνιστεί σε Σαραγόσα, Εσπανιόλ, Λεβερκούζεν. Μπέτις και Θέλτα και στην καριέρα του σε 518 παιχνίδια έχει σκοράρει 203 φορές, ενώ έχει και 29 ασίστ.
Αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν πως έχει σοβαρό προβάδισμα για να αποκτηθεί από την ομάδα του Πειραιά. Ο Αλγουαθίλ έχει ανάψει το πράσινο φως για την απόκτηση του ο Κορδόν έχει πολύ καλή άποψη και οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν ότι το θέμα προχωράει.
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