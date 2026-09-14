SUPERBET LEAGUE 2: Το υπέροχο σλάλομ του Ταβάρες στο γκολ του Πανιώνιου, δείτε βίντεο

Τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αντιμετωπίζει εντός έδρας ο Πανιώνιος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της SUPERBET League 2. Οι «κυανέρυθροι» ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, αφού προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό.Ο Ταβάρες έγινε αποδέκτης της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου και αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, στη συνέχεια πλάσαρε εύστοχα γράφοντας το 1-0 για τον «Ιστορικό» μέσα σε αποθέωση.Δείτε τη φάση του γκολ: