SUPERBET LEAGUE 2: Το υπέροχο σλάλομ του Ταβάρες στο γκολ του Πανιώνιου, δείτε βίντεο
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Μιγκέλ Λαμέγο Ταβάρες γκολ Πανιώνιος Super League 2

SUPERBET LEAGUE 2: Το υπέροχο σλάλομ του Ταβάρες στο γκολ του Πανιώνιου, δείτε βίντεο

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα με αντίπαλο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Πορτογάλος επιθετικός των «κυανέρυθρων» σκόραρε ύστερα από ωραία ατομική ενέργεια

SUPERBET LEAGUE 2: Το υπέροχο σλάλομ του Ταβάρες στο γκολ του Πανιώνιου, δείτε βίντεο
Τον Απόλλωνα Καλαμαριάς αντιμετωπίζει εντός έδρας ο Πανιώνιος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της SUPERBET League 2. Οι «κυανέρυθροι» ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, αφού προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό.

Ο Ταβάρες έγινε αποδέκτης της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου και αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, στη συνέχεια πλάσαρε εύστοχα γράφοντας το 1-0 για τον «Ιστορικό» μέσα σε αποθέωση.

Δείτε τη φάση του γκολ:


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