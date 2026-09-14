Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Επιδημία γαστρεντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ανησυχία ενόψει του Super Cup
Επιδημία γαστρεντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ανησυχία ενόψει του Super Cup
Στις δύο ομάδες επικρατεί προβληματισμός για το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων κρουσμάτων
Λίγη ώρα μετά την ενημέρωση της ΑΕΚ για τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που παρουσίασαν οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και μέλη της δικής του αποστολής.
Συγκεκριμένα, έξι μέλη του σταφ των «πράσινων» έχουν προσβληθεί από τον ίδιο ιό, ενώ ορισμένοι χρειάστηκαν ακόμη και νοσηλεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
Το γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον προβληματισμό είναι ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο στη Ρόδο, όπου βρέθηκαν για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο International Tournament Rhodes 2026.
Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει ανησυχία για νέα κρούσματα ενόψει του Super Cup της GBL, το οποίο έχει οριστεί για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, έξι μέλη του σταφ των «πράσινων» έχουν προσβληθεί από τον ίδιο ιό, ενώ ορισμένοι χρειάστηκαν ακόμη και νοσηλεία για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.
Το γεγονός που έχει προκαλέσει επιπλέον προβληματισμό είναι ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είχαν διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο στη Ρόδο, όπου βρέθηκαν για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο International Tournament Rhodes 2026.
Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχει ανησυχία για νέα κρούσματα ενόψει του Super Cup της GBL, το οποίο έχει οριστεί για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.
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