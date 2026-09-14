Η καρδιά του Μαζωνάκη σταμάτησε ενώ ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έχει καταγραφεί η ακριβής χρονική στιγμή
Η καρδιά του Μαζωνάκη σταμάτησε ενώ ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έχει καταγραφεί η ακριβής χρονική στιγμή
Στην Ευελπίδων Θεοδωρόπουλος και Γάκα - Εξετάζεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς
Νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δημιουργεί η πληροφορία ότι στα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποίησαν οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο του Κολωνακίου τη μοιραία ημέρα φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή
Κατά τις πληροφορίες αυτές, στα δεδομένα του μηχανήματος έχει καταγραφε η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή αν και το μηχάνημα λειτουργούσε από νωρίτερα.
Ωστόσο διαπιστώθηκε απόκλιση περίπου μισής ώρας ανάμεσα στους χρόνους καταγραφής του μηχανήματος και στις πραγματικές ώρες των περιστατικών.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάσε το protothema.gr δείχνει ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική του Κολωνακίου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί στις 14:12, όπως όμως προέκυψε ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:37.
Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 15:15 χτυπούν δύο και τρεις φορές οι συναγερμοί του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί κάπου ανάμεσα στις 15:23 και 15:27 «δείχνοντας» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε πιά ζωτικές λειτουργίες.
Εκείνη την ώρα, μάλιστα, στο ιατρείο είναι και ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος.
Με βάση, δε, αυτές τις πληροφορίες παραμένει το κενό των περίπου 40 λεπτών στο οποίο οι δύο γιατροί δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ καθώς κάλεσαν μετά τις 4 το απόγευμα το εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας δηλώνοντας ανακοπή ενός ασθενή τους.
Βάσει, τέλος, των πληροφοριών αυτών, η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και φέρεται να έχει τραβηχτεί στις 14:45 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, εκτιμάται ότι τραβήχθηκε για διαφημιστικούς σκοπούς του ιατρείου.
Για την ώρα οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το protothema.gr δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Η συμπληρωματική δίωξη, πάντως, δεν έχει ασκηθεί ακόμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.
Κατά τις πληροφορίες αυτές, στα δεδομένα του μηχανήματος έχει καταγραφε η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή αν και το μηχάνημα λειτουργούσε από νωρίτερα.
Ωστόσο διαπιστώθηκε απόκλιση περίπου μισής ώρας ανάμεσα στους χρόνους καταγραφής του μηχανήματος και στις πραγματικές ώρες των περιστατικών.
Υπενθυμίζεται ότι η φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάσε το protothema.gr δείχνει ότι το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική του Κολωνακίου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί στις 14:12, όπως όμως προέκυψε ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:37.
Περίπου μισή ώρα αργότερα, στις 15:15 χτυπούν δύο και τρεις φορές οι συναγερμοί του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί κάπου ανάμεσα στις 15:23 και 15:27 «δείχνοντας» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε πιά ζωτικές λειτουργίες.
Εκείνη την ώρα, μάλιστα, στο ιατρείο είναι και ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος.
Με βάση, δε, αυτές τις πληροφορίες παραμένει το κενό των περίπου 40 λεπτών στο οποίο οι δύο γιατροί δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ καθώς κάλεσαν μετά τις 4 το απόγευμα το εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας δηλώνοντας ανακοπή ενός ασθενή τους.
Βάσει, τέλος, των πληροφοριών αυτών, η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και φέρεται να έχει τραβηχτεί στις 14:45 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, εκτιμάται ότι τραβήχθηκε για διαφημιστικούς σκοπούς του ιατρείου.
Στην Ευελπίδων οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και ΓάκαΕντωμεταξύ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη 1 μετά το μεσημέρι οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Για την ώρα οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το protothema.gr δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Η συμπληρωματική δίωξη, πάντως, δεν έχει ασκηθεί ακόμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.
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