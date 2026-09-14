Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του, φέρεται πως κακοποιούσε και την κόρη του
Κέρκυρα: Προφυλακίστηκε ο 51χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του, φέρεται πως κακοποιούσε και την κόρη του
Σύμφωνα με τον 9χρονο αδελφό της ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του και τον απείλησε να μην αποκαλύψει τίποτα
Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε ο 51χρονος για τη σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του στη Κέρκυρα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την κατάθεση της 28χρονης μητέρας του παιδιού και κόρη του άνδρα, ο πατέρας φέρεται να κακοποιούσε και την ίδια σε μικρή ηλικία από τα 12 μέχρι τα 17 της χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε το φρικιαστικό σενάριο, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της μητέρας στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή.
Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, όταν η μητέρα είχε επισκεφθεί έναν γυναικολόγο λόγω ενοχλήσεων που παρουσίαζε το παιδί τους τελευταίους μήνες. Η γιατρός διέγνωσε ενδείξεις κακοποίησης και παρέπεμψε τη μητέρα στην Αστυνομία.
Η ίδια εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επεσήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν είχε εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις, οι οποίες, όμως, δεν σχετίζονται με κακοποίηση.
Οι συνήγοροί του 51χρονου έχουν ήδη ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να υποβάλουν αίτημα για την αποφυλάκιση του εντολέα τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε το φρικιαστικό σενάριο, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της μητέρας στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν στο παιδί μικρόβια που συνδέονται άμεσα με σεξουαλική επαφή.
Κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του, είπε ο 9χρονος αδελφός τηςΒασικό μέρος της δικογραφίας, αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού της 8χρονης. Ο ανήλικος ανέφερε στις Αρχές ότι, κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου του, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγοριού, από το δωμάτιο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει τον ίδιο να μην αποκαλύψει τίποτα. Η οικογένεια συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα ήθελε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης.
Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου, όταν η μητέρα είχε επισκεφθεί έναν γυναικολόγο λόγω ενοχλήσεων που παρουσίαζε το παιδί τους τελευταίους μήνες. Η γιατρός διέγνωσε ενδείξεις κακοποίησης και παρέπεμψε τη μητέρα στην Αστυνομία.
Κακοποιούσε τη κόρη του από την ηλικία των 12 ετώνΚατά την κατάθεσή της, η 28χρονη αποκάλυψε, ακόμη ότι ο πατέρας της κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία, από το 2010 έως το 2015.
Η ίδια εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επεσήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν είχε εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις, οι οποίες, όμως, δεν σχετίζονται με κακοποίηση.
Οι συνήγοροί του 51χρονου έχουν ήδη ζητήσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να υποβάλουν αίτημα για την αποφυλάκιση του εντολέα τους.
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