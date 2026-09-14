Ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιμπραΐμοβιτς και συνεχίζει να γράφει ιστορία
SPORTS
Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ Ρεκόρ Λα Κορούνια

Ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιμπραΐμοβιτς και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ο επιθετικός της Λα Κορούνια σκόραρε και στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της φετινής La Liga

Ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιμπραΐμοβιτς και συνεχίζει να γράφει ιστορία
Το φετινό καλοκαίρι η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια αποφάσισε να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή στο πλαίσιο της επιστροφής της στη La Liga. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μαρσέιγ.

Αν και είναι 37 ετών ο έμπειρος επιθετικός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θητεία του στη Λα Κορούνια, καθώς έχει σκοράρει και στα πέντε πρώτα παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα έχει βρει δίχτυα κόντρα σε Έλτσε, Μάλαγα, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Χετάφε.

Έτσι ισοφάρισε το σπουδαίο ρεκόρ που είχε πετύχει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς  τη σεζόν 2009-2010, όταν αγωνιζόταν στη Μπαρτσελόνα. Τότε ο Σουηδός είχε  σκοράρει στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Στο μεταξύ, ο Ομπαμεγιάνγκ σημείωσε κι άλλο ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Ο άλλοτε επιθετικός των «μπλουγκράνα» και της Άρσεναλ αποτελεί τον πρώτο Αφρικανό σκόρερ στην Ιστορία των πέντε μεγαλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του μεγάλα ονόματα όπως ο Σαλάχ, ο Ετό, ο Ντρογκμπά και ο Κανουτέ. 

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης