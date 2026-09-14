Ο Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιμπραΐμοβιτς και συνεχίζει να γράφει ιστορία

, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μαρσέιγ.



Αν και είναι 37 ετών ο έμπειρος επιθετικός έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θητεία του στη Λα Κορούνια, καθώς έχει σκοράρει και στα πέντε πρώτα παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα έχει βρει δίχτυα κόντρα σε Έλτσε, Μάλαγα, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ και Χετάφε.



Έτσι ισοφάρισε το σπουδαίο ρεκόρ που είχε πετύχει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς τη σεζόν 2009-2010, όταν αγωνιζόταν στη Μπαρτσελόνα. Τότε ο Σουηδός είχε σκοράρει στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Στο μεταξύ, ο Ομπαμεγιάνγκ σημείωσε κι άλλο ένα σπουδαίο ρεκόρ.



Ο άλλοτε επιθετικός των «μπλουγκράνα» και της Άρσεναλ αποτελεί τον πρώτο Αφρικανό σκόρερ στην Ιστορία των πέντε μεγαλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω του μεγάλα ονόματα όπως ο Σαλάχ, ο Ετό, ο Ντρογκμπά και ο Κανουτέ.







𝗔𝗨𝗕𝗔 𝗘𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗘𝗦 𝗭𝗟𝗔𝗧𝗔𝗡'𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗔 𝗚𝗢𝗔𝗟 𝗜𝗡 𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗢𝗙 𝗛𝗜𝗦 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝟱 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 😲🤝



Aubameyang has become the first player to score in 𝙀𝘼𝘾𝙃 of the first 5 La Liga games of a season since Zlatan Ibrahimović did so in 2009 for… pic.twitter.com/KlphMh6XBX — 433 (@433) September 14, 2026