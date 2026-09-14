Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
«Νοσοκομείο» η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ με εννέα παίκτες να έχουν τεθεί νοκ άουτ
«Νοσοκομείο» η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ με εννέα παίκτες να έχουν τεθεί νοκ άουτ
Μετά από τους τέσσερις τραυματίες νοκ άουτ τέθηκαν πέντε παίκτες και δύο μέλη του τεχνικού τιμ λόγω γαστρεντερίτιδας
Δεν έφταναν στην μπασκετική ΑΕΚ τα ουκ ολίγα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει ήρθε και η γαστρεντερίτιδα να χτυπήσει τα αποδυτήρια της και να μεγαλώσει την απόγνωση του Ντράγκαν Σάκοτα.
Με τους Φλιώνη, Μπράουν, Ουίλιαμς, Φίζελ να έχουν τεθεί νοκ άουτ με διάφορους τραυματισμούς η Ένωση επέστρεψε από την Ρόδο με την μισή αποστολή να έχει «χτυπηθεί» από γαστρεντερίτιδα!
Συγκεκριμένα πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματα και πλέον υπάρχει έντονη ανησυχία και για το επόμενο τουρνουά που θα συμμετάσχει η ΑΕΚ.
Με τους Φλιώνη, Μπράουν, Ουίλιαμς, Φίζελ να έχουν τεθεί νοκ άουτ με διάφορους τραυματισμούς η Ένωση επέστρεψε από την Ρόδο με την μισή αποστολή να έχει «χτυπηθεί» από γαστρεντερίτιδα!
Συγκεκριμένα πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματα και πλέον υπάρχει έντονη ανησυχία και για το επόμενο τουρνουά που θα συμμετάσχει η ΑΕΚ.
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