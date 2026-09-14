Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυροσβεστική Κυψέλη

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, δείτε βίντεο

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε κτίριο επί της οδού Πυθίας, στην Κυψέλη το απόγευμα της Δευτέρας. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με τις πυροσβεστικες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να πραγματοποιούν έλεγχο για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα.



Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

στην οδό Πυθίας, από το ύψος της οδού Πυθώνος
στην οδό Αίγλης, από το ύψος της οδού Βελβενδού.
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Δείτε βίντεο από το σημείο


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