Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε κτίριο επί της οδού Πυθίας, στην Κυψέλη το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με τις πυροσβεστικες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να πραγματοποιούν έλεγχο για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα.
Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:
στην οδό Πυθίας, από το ύψος της οδού Πυθώνος
στην οδό Αίγλης, από το ύψος της οδού Βελβενδού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με τις πυροσβεστικες δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να πραγματοποιούν έλεγχο για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και βραχιονοφόρο όχημα.
Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:
Διακοπή κυκλοφορίας
στην οδό Πυθίας, από το ύψος της οδού Πυθώνος
στην οδό Αίγλης, από το ύψος της οδού Βελβενδού.
Δείτε βίντεο από το σημείο
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