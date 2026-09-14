Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Θέουτα: Χάος και στην ποδοσφαιρική ομάδα που έχει Μαροκινό πρόεδρο και ξεκίνησε με πέντε ήττες
Θέουτα: Χάος και στην ποδοσφαιρική ομάδα που έχει Μαροκινό πρόεδρο και ξεκίνησε με πέντε ήττες
Οι πέντε ήττες της Θέουτα στη Segunda Division έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κόσμο που τα έχει βάλει και με τον Μαροκινό πρόεδρο του κλαμπ
Η Θέουτα απασχόλησε όλο τον κόσμο λόγω του θέματος που προέκυψε με τους μετανάστες από το Μαρόκο που πέρασαν στο έδαφος της. Οι κάτοικοι της πόλης έχουν εξοργιστεί με την εισροή μεταναστών και μέσα σε όλα αυτά σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται και η ποδοσφαιρική ομάδα. Στη Segunda Division έχει ξεκινήσει με πέντε ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Η καταγωγή του προέδρου του κλαμπ, Λουχάι Χαμίντο είναι από το Μαρόκο και αυτό είναι αρκετό για να εξοργίσει τον κόσμο. Οι φίλοι του κλαμπ τον έχουν βάλει στο… στόχαστρο και πλέον έχει παίξει ρόλο και η καταγωγή του ισχυρού άνδρα της ομάδας.
Ο Μαροκινός πρόεδρος του κλαμπ αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση μέσω των social media και να απαντήσει στον κόσμο και στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. «Ελπίζω να δώσω λίγη χαρά και σε μερικούς από εσάς λίγη απογοήτευση», είπε αρχικά και συνέχισε απευθυνόμενος στον κόσμο: «Και όποιος δεν αισθάνεται ότι εκπροσωπείται επειδή ο πρόεδρος είναι Μαροκινός, παρακαλώ να κάνει βήμα μπροστά, γιατί ανυπομονώ να παρακολουθήσω τους αγώνες από την κερκίδα».
Στη συνέχεια ο Λουχάι Χαμίντο ήταν πιο ενωτικός τονίζοντας: «Ένας σύλλογος είναι τόσο σπουδαίος όσο θέλουν οι οπαδοί του να είναι. Ας στηρίξουμε και να προστατεύσουμε την ομάδα και τον σύλλογο που αντιπροσωπεύει, όπως κάναμε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Θέουτα.
Πριν λίγες ημέρες ο ισχυρός άνδρας της ομάδας είχε δηλώσεις πως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη αρκετοί ποδοσφαιριστές ακύρωσαν τη συμφωνία που είχαν κάνει με το κλαμπ.
Η καταγωγή του προέδρου του κλαμπ, Λουχάι Χαμίντο είναι από το Μαρόκο και αυτό είναι αρκετό για να εξοργίσει τον κόσμο. Οι φίλοι του κλαμπ τον έχουν βάλει στο… στόχαστρο και πλέον έχει παίξει ρόλο και η καταγωγή του ισχυρού άνδρα της ομάδας.
Ο Μαροκινός πρόεδρος του κλαμπ αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση μέσω των social media και να απαντήσει στον κόσμο και στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. «Ελπίζω να δώσω λίγη χαρά και σε μερικούς από εσάς λίγη απογοήτευση», είπε αρχικά και συνέχισε απευθυνόμενος στον κόσμο: «Και όποιος δεν αισθάνεται ότι εκπροσωπείται επειδή ο πρόεδρος είναι Μαροκινός, παρακαλώ να κάνει βήμα μπροστά, γιατί ανυπομονώ να παρακολουθήσω τους αγώνες από την κερκίδα».
Στη συνέχεια ο Λουχάι Χαμίντο ήταν πιο ενωτικός τονίζοντας: «Ένας σύλλογος είναι τόσο σπουδαίος όσο θέλουν οι οπαδοί του να είναι. Ας στηρίξουμε και να προστατεύσουμε την ομάδα και τον σύλλογο που αντιπροσωπεύει, όπως κάναμε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Θέουτα.
Πριν λίγες ημέρες ο ισχυρός άνδρας της ομάδας είχε δηλώσεις πως λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη αρκετοί ποδοσφαιριστές ακύρωσαν τη συμφωνία που είχαν κάνει με το κλαμπ.
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