ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
SPORTS
Μίλος Πάντοβιτς Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην ομάδα της πατρίδας του για τη φετινή σεζόν

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Μετά το «ναυάγιο» με τη Γιαγκελόνια, ο Μίλος Πάντοβιτς βρήκε τον νέο, προσωρινό, σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην πατρίδα του την Σερβία. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ανακοίνωσε την απόκτησή του 24χρονου Σέρβου επιθετικού για τη φετινή σεζόν.

Εκείνος είχε «κοπεί» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και βρισκόταν στη λίστα των παικτών υπο παραχώρηση. Κάπως έτσι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού και μετά από καιρό βρήκαν τελικά και την ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάτσκα Τόπολα αντί 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει συμβόλαιο με κείνους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027».

Η ανακοίνωση της Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο

«Καλώς ήρθες, Μίλος!

Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζελέζνιτσαρ! Ο Σέρβος επιθετικός έρχεται στο Πάντσεβο από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι».



Πηγή: Gazzetta.gr

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης