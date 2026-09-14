Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην ομάδα της πατρίδας του για τη φετινή σεζόν
Μετά το «ναυάγιο» με τη Γιαγκελόνια, ο Μίλος Πάντοβιτς βρήκε τον νέο, προσωρινό, σταθμό της καριέρας του, ο οποίος θα είναι στην πατρίδα του την Σερβία. Η Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο ανακοίνωσε την απόκτησή του 24χρονου Σέρβου επιθετικού για τη φετινή σεζόν.
Εκείνος είχε «κοπεί» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και βρισκόταν στη λίστα των παικτών υπο παραχώρηση. Κάπως έτσι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού και μετά από καιρό βρήκαν τελικά και την ομάδα.
Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάτσκα Τόπολα αντί 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει συμβόλαιο με κείνους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζελέζνιτσαρ! Ο Σέρβος επιθετικός έρχεται στο Πάντσεβο από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι».
Πηγή: Gazzetta.gr
Εκείνος είχε «κοπεί» από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και βρισκόταν στη λίστα των παικτών υπο παραχώρηση. Κάπως έτσι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του δανεισμού και μετά από καιρό βρήκαν τελικά και την ομάδα.
Υπενθυμίζουμε πως εκείνος ήρθε στους «πράσινους» το περασμένο καλοκαίρι από την Μπάτσκα Τόπολα αντί 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει συμβόλαιο με κείνους μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στην Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο. Ο Σέρβος επιθετικός θα παραμείνει στη σέρβικη ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027».
Η ανακοίνωση της Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο«Καλώς ήρθες, Μίλος!
Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ζελέζνιτσαρ! Ο Σέρβος επιθετικός έρχεται στο Πάντσεβο από τον Παναθηναϊκό ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι».
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Πηγή: Gazzetta.gr
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