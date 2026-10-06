Τσίπρας: Αν δεν υπήρχε η ΕΛ.Α.Σ. ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, μικρό θαύμα ότι ξεβολέψαμε όλο το πολιτικό σύστημα

Ο αρμόδιος υπουργός... ακρίβειας

«Είδα τους μεταφορείς και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που δεν μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και της ενέργειας εν γένει. Η κυβέρνηση φαίνεται να αδρανεί, ενώ ήξερε τι έρχεται. Δειλή μοιραία και άβολη αντάμα περιμένει κάποιο θάμα, ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω από πού, αλλά δεν διεκδικεί.Ο αρμόδιος υπουργός ακρίβειας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε σήμερα ότι. Αν, προσέξτε, την ώρα που ο πληθωρισμός από 3,7% τον Αύγουστο εκτοξεύτηκε στον Σεπτέμβριο, στο 5,1%. Και η κυβέρνηση λέει «αν». Τι «αν»; Και όλα αυτά, τον μήνα της εφαρμογής, της περίφημης συμφωνίας κυρίων με τα σούπερ μάρκετ», είπε.«Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι η αδράνεια απέναντι στην επέλαση της ακρίβειας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας, και απρονοησίας, είναι ενδεχομένως και πολιτική επιλογή. Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα, γιατί όταν κάτι γίνεται δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονιά, δεν είναι λάθος.Όπως και τα διαρκή υπερπλεονάσματα που βασίζονται στην ακρίβεια, και έχουν σαν στόχο κάποια στιγμή να επιστρέφει κάποια φιλοδωρήματα, οφειλές που έχουν ως πρωθυπουργός, και βεβαίως η ακρίβεια που δεν αντιμετωπίζεται, που δεν αναστέλλεται με μέτρα απέναντι στα καρτέλ, για παράδειγμα, απέναντι στην εναρμονισμένες πρακτικές, με ελέγχους, και με φορολόγηση κερδών, και με πλαφόν, και με επιδοτήσεις, αυτή η ακρίβεια διαλύει τα νοικοκυριά, αλλά γεμίζει κάποια ταμεία, γεμίζει, για να επιστρέψει κάποια χρήματα προεκλογικά ως αντίδωρο, αλλά γεμίζει και κάποια ταμεία με τα φοβερά υπερκέρδη που παρουσιάζουν οι εταιρείες της ενέργειας, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με πρωταγωνίστρια την δήθεν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού».