Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Μάχη Ελλάδας - Σλοβενίας στο βόλεϊ ανδρών απόψε και μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
Αθλητικές μεταδόσεις: Μάχη Ελλάδας - Σλοβενίας στο βόλεϊ ανδρών απόψε και μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
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Μετά το πλούσιο αθλητικό διήμερο του Σαββατοκύριακου, η Δευτέρα (14/09) κινείται σε πιο χαμηλούς ρυθμούς, ωστόσο το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και σημαντική μάχη για την Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών.
Η δράση ξεκινά στις 16:00 από τη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (ΕΡΤ2 Σπορ). Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα γήπεδα της Ευρώπης, με την Κόμο να φιλοξενεί την Πάρμα και την Τορίνο να αντιμετωπίζει τη Ρόμα στις 19:30.
Στις 20:45 η Ρίο Άβε κοντράρεται με την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα, ενώ στις 21:45 η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε. Η ποδοσφαιρική βραδιά κορυφώνεται στις 22:00 με τις αναμετρήσεις Λιντς - Νιούκαστλ και Βιγιαρεάλ - Μπέτις, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:45 με το παιχνίδι Μπράγκα - Εστορίλ.
Παράλληλα, στις 22:00 η Εθνική Ελλάδας ανδρών στο βόλεϊ δίνει κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβενία για την 3η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (ΕΡΤ2 Σπορ).
-Κόμο - Πάρμα (19:30, Magenta Sport 3)
-Τορίνο - Ρόμα (19:30, Magenta Sport 2)
-Ρίο Άβε - Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:45, Magenta Sport 6)
-Ίντερ - Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 1)
-Λιντς - Νιούκαστλ (22:00, Nova Sports Premier League)
-Σλοβενία - Ελλάδα (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
-Βιγιαρεάλ - Μπέτις (22:00, Magenta Sport 3)
Η δράση ξεκινά στις 16:00 από τη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (ΕΡΤ2 Σπορ). Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα γήπεδα της Ευρώπης, με την Κόμο να φιλοξενεί την Πάρμα και την Τορίνο να αντιμετωπίζει τη Ρόμα στις 19:30.
Στις 20:45 η Ρίο Άβε κοντράρεται με την Εστρέλα Ντε Αμαντόρα, ενώ στις 21:45 η Ίντερ υποδέχεται την Ουντινέζε. Η ποδοσφαιρική βραδιά κορυφώνεται στις 22:00 με τις αναμετρήσεις Λιντς - Νιούκαστλ και Βιγιαρεάλ - Μπέτις, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:45 με το παιχνίδι Μπράγκα - Εστορίλ.
Παράλληλα, στις 22:00 η Εθνική Ελλάδας ανδρών στο βόλεϊ δίνει κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβενία για την 3η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (ΕΡΤ2 Σπορ).
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας-Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
-Κόμο - Πάρμα (19:30, Magenta Sport 3)
-Τορίνο - Ρόμα (19:30, Magenta Sport 2)
-Ρίο Άβε - Εστρέλα Ντε Αμαντόρα (20:45, Magenta Sport 6)
-Ίντερ - Ουντινέζε (21:45, Magenta Sport 1)
-Λιντς - Νιούκαστλ (22:00, Nova Sports Premier League)
-Σλοβενία - Ελλάδα (22:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
-Βιγιαρεάλ - Μπέτις (22:00, Magenta Sport 3)
-Μπράγκα - Εστορίλ (22:45, Magenta Sport 2)
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