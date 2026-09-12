Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, Ανάς Σαλάχ Εντίν
Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, Ανάς Σαλάχ Εντίν
Ο Μαροκινός αριστερός μπακ ήρθε για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Παναθηναϊκό που τον αποκτά ως δανεικό από τη Ρόμα
Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ανάς Σαλάχ Εντίν για λογαριασμού του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός μπακ τα έχει βρει με τους «πράσινους» και θα αγωνίζεται με τη φανέλα τους με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρόμα.
Ο Σαλάχ Εντίν θα περάσει την Κυριακή (13/9) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει το παραμικρό θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό.
Το βράδυ της Κυριακής, μάλιστα αναμένεται να βρεθεί και στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.
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