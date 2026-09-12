Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, Ανάς Σαλάχ Εντίν
SPORTS
Ανάς Σαλάχ Εντίν Παναθηναϊκος

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, Ανάς Σαλάχ Εντίν

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ ήρθε για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Παναθηναϊκό που τον αποκτά ως δανεικό από τη Ρόμα

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων, Ανάς Σαλάχ Εντίν
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ανάς Σαλάχ Εντίν για λογαριασμού του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός μπακ τα έχει βρει με τους «πράσινους» και θα αγωνίζεται με τη φανέλα τους με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρόμα.

Ο Σαλάχ Εντίν θα περάσει την Κυριακή (13/9) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει το παραμικρό θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό.

Το βράδυ της Κυριακής, μάλιστα αναμένεται να βρεθεί και στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.
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