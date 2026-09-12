Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Δώστε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα»
SPORTS
ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης

Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Δώστε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου συνάντησε τον Λίσι και τους παίκτες και έταξε μεγάλο πριμ για την κατάκτηση του τίτλου

Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Δώστε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα»
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Στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας βρέθηκε σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα (13/9, 21:00)

Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ συζήτησε με τον Αλέσιο Λίσι στον οποίο εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη του και του ζήτησε να συνεχίσει τη δουλειά του πάνω στο υπάρχον πλάνο για το χτίσιμο της ομάδας της νέας εποχής.

Ο κ. Σαββίδης ασπάστηκε όλους τους παίκτες και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη μάχη του τίτλου τάζοντας μάλιστα ένα πολύ μεγάλο πριμ.

«Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αύριο είναι το ξεκίνημα, είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτηρα, μη νομιζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγουμενη αγωνιστική, ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνιδι» είπε μεταξύ άλλων ο κ.Σαββίδης.

Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Δώστε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα»
23 ΣΧΟΛΙΑ

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