Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα 77-59: Άμυνα και ευστοχία στο τρίποντο έκαναν εύκολο το απόγευμα των πρασίνων, βίντεο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με το 2/2 το φιλικό τουρνουά στη Ρόδο επικρατώντας με 77-59 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα αφήνοντας πολύ καλή γεύση στα δύο αυτά ματς.Οι νέοι παίκτες της ομάδας του κόουτς Ομπράντοβιτς έκλεψαν τις εντυπώσεις με τους Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε να πρωταγωνιστούν με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο φιλικό του τουρνουά της Ρόδου με διάθεση να βάλει από νωρίς τον δικό του ρυθμό και να πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.Το τρίποντο του Μαντζούκα άνοιξε τον λογαριασμό για το 3-2, ενώ στη συνέχεια ο Φρανσίσκο βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι και ο Μαντζούκας συνέχισε από εκεί που είχε μείνει, δίνοντας στους «πράσινους» το προβάδισμα.Ο Μήτογλου έγραψε το 10-5, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, πριν ο Μαντζούκας... ζεστάνει για τα καλά το χέρι του.Με το δεύτερο τρίποντό του ανέβηκε στους 8 πόντους και διαμόρφωσε το 13-5, δίνοντας στην ομάδα του Ομπράντοβιτς τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι.Η Σπάρτακ προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως ο Χουάντσο έδωσε τη δική του απάντηση με εντυπωσιακό κάρφωμα για το 15-9. Ο Ντρόμπνιακ μείωσε από την περιφέρεια, αλλά ο Μπάντιο δεν άργησε να απαντήσει με τρίποντο για το 18-13.Λίγο αργότερα ήταν η σειρά του Μπόνγκα να βρει στόχο πίσω από τα 6,75μ. για το 21-13.Το αμυντικό στοιχείο που ήθελε να προσθέσει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό άρχισε να κάνει την εμφάνισή του, με τη συνύπαρξη των Μπάντιο, Μπόνγκα και Χουάντσο στο παρκέ να δίνει στους «πράσινους» μέγεθος, ενέργεια και ένταση και στις δύο πλευρές του γηπέδου.Η Σπάρτακ, ωστόσο, αντέδρασε και με τον Μπόντροζιτς να μειώνει στο 25-21, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας επιστρέψει στο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός είχε κολλήσει επιθετικά και ο Ομπράντοβιτς επανέφερε τον Φρανσίσκο, θέλοντας περισσότερη κυκλοφορία και καλύτερο διάβασμα στις επιθέσεις.Ο Γάλλος τον δικαίωσε άμεσα, σκοράροντας για το 27-21, ενώ λίγο αργότερα ο Χουάντσο έδωσε ξανά λύση από την περιφέρεια για το 32-23.Ο Φρανσίσκο συνέχισε να βρίσκει ρυθμό και με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους δέκα, για το 35-25, φτάνοντας τους 8 προσωπικούς πόντους.Οι Σέρβοι δεν άφησαν, όμως, το παιχνίδι να ξεφύγει. Ο Ίλιτς ήταν εκείνος που ροκάνιζε σταθερά τη διαφορά και με το 37-31 έβαλε ξανά πίεση στον Παναθηναϊκό.Οι «πράσινοι» είχαν ανάγκη από ενέργεια και αυτή ήρθε από τον Μπάντιο, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και ολοκλήρωσε τον αιφνιδιασμό, βάζοντας την ομάδα του ξανά σε θέση ισχύος.Ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 αναπάντητων πόντων μέχρι εκείνο το σημείο, φτάνοντας στο 44-31, με τον Μπόνγκα να δίνει τις δικές του μάχες σε άμυνα και επίθεση.Ο Ίλιτς, ωστόσο, πρόλαβε να μειώσει στο 44-33, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.Στην έναρξη του δεύτερου μέρους, ο 16χρονος Βαρβαρίτης πήρε θέση στην αρχική πεντάδα, σε μία ακόμη ένδειξη της διάθεσης του Ομπράντοβιτς να δώσει ευκαιρίες.Η Σπάρτακ εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού και με επιμέρους 2-9 μέχρι το 25' πλησίασε στο 46-42, βάζοντας ξανά φωτιά στην αναμέτρηση.Ο Γιαμπουσέλε, όμως, έδωσε άμεσα ανάσα στους «πράσινους» με τρίποντο για το 49-42.Η Σπάρτακ απάντησε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους και μείωσε ακόμη περισσότερο, στο 49-46, όμως ο Παναθηναϊκός είχε την απάντηση.Ακολούθησε ένα 8-0 των «πράσινων», με τους Μπάντιο, Μπόνγκα και Μήτογλου να πρωταγωνιστούν και τον Παναθηναϊκό να ανακτά το μομέντουμ.Σε αυτό το διάστημα ο Μπάντιο έκανε... τα πάντα στο παρκέ, έχοντας καθοριστική παρουσία στην άμυνα, δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του και βρίσκοντας ο ίδιος σκορ.Δύο συνεχόμενες πολύ καλές επιθέσεις έφεραν ξανά τον Παναθηναϊκό σε διψήφιο προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 58-46.Η ομάδα του Ομπράντοβιτς είχε πλέον ξαναβρεί τον έλεγχο και ο Γκραντ έβαλε το τελευταίο καλάθι της τρίτης περιόδου, για το 60-47 με το οποίο ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο.Στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα με τους Γιαμπουσέλε και Καλαϊτζάκη να ευστοχούν σε 4 τρίποντα δίνοντας προβάδισμα που ξεπέρασε τους 20 πόντους στον Παναθηναϊκό, ενώ στην εξίσωση μπήκε και ο Μωραΐτης διαμορφώνοντας το 77-51.Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-58