Ο Μεζιάν Μεσλούπ έγραψε ιστορία στο Champions League, βαδίζει στα βήματα του Γιαμάλ και τον διεκδικούν τρεις εθνικές

Mezian Mesloub joins elite company after making his UCL debut at 16 years, 306 days old 💎 pic.twitter.com/69gJRgBpDm — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 11, 2026

La soirée de fou qu’a vécue Mezian Mesloub 🤩



16 ans ✅

Première apparition en pro ✅

But après 11 secondes ✅

Clapping devant le kop de Bollaert ✅ pic.twitter.com/qxBp38CQTH — L1+ (@ligue1plus) May 8, 2026

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Το ποδόσφαιρο γεννάει ωραίες ιστορίες και μία τέτοια ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα με πρωταγωνιστή έναν πιτσιρικά που αγωνίζεται στη Λανς και τον Νοέμβριο θα γίνει 17 ετών. Ο λόγος γίνεται για τον Μεζιάν Σοάρες Μεσλούπ που ανήκει στη γαλλική ομάδα και έκανε αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι του Champions League με αντίπαλο τη Σλάβια Πράγας.Η Λανς νίκησε 3-2 σε ένα παιχνίδι που έχανε με σκορ 1-0 και ο Μεσλούπ έδωσε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης. Από το βράδυ της Τετάρτης μοιραία γίνονται και συγκρίσεις με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα. Αυτό συμβαίνει, διότι μαζί με τον άσο τη Μπαρτσελόνα είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει ασίστ στο Champions League πριν κλείσουν τα 17 τους χρόνια.Μισή ώρα αγώνα χρειάστηκε ο μικρός που είναι 16 ετών και 306 ημέρες για να γίνει ο τρίτος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στο Champions League. Μάλιστα ήταν ο παίκτης της Λανς που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ (4), ο τρίτος που μοίρασε τις περισσότερες πάσες (5) και ο τέταρτος που επιχείρησε τις πιο επιτυχημένες ντρίμπλες.Για τον μικρό έγιναν αποθεωτικά σχόλια από τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η ιστορία του δεν σταματάει εδώ, αφού ο πατέρας του έχει ο Βαλίντ Μεσλούπ είχε παίξει επτά φορές με την εθνική ομάδα της Αλγερίας.Με τον Γιαμάλ έχει ακόμα ένα κοινό στοιχείο και αυτό είναι πως έχει τη δυνατότητα να παίξει σε περισσότερες από μία εθνικές ομάδες. Ο Μεσλούπ γεννήθηκε στη Γαλλία και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας. Λόγω της καταγωγής της μητέρας του θα μπορούσε να παίξει στην εθνική Πορτογαλίας με την οποία έχει αγωνιστεί στην Κ17, ενώ έχει το δικαίωμα να φορέσει και τη φανέλα της εθνικής Αλγερίας ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του. Είναι δεδομένο ότι σύντομα θα κληθεί να αποφασίσει ποιο εθνόσημο θα φορέσει στο στήθος.