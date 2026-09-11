Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλάχ
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαλάχ
Ο Αιγύπτιος Χισάμ Σαλάμ θα αγωνίζεται από αυτή τη σεζόν στην ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού
Ένας Σαλάχ στον Ολυμπιακό.
Όχι ο γνωστός Μο Σαλάχ, ο οποίος παίζει πλέον ποδόσφαιρο στην Τουρκία, αλλά ο Χισάμ Σαλάχ που είναι άσος στο χάντμπολ.
Φυσικά και αυτός είναι Αιγύπτιος και για τη νέα σεζόν θ' αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χισάμ Σαλάχ. Ο διεθνής Αιγύπτιος αριστερός ίντερ (30/1/2002, 1,99μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.
Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, ο 24χρονος αριστερός ίντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό των ερυθρόλευκων. Στην Ζάμαλεκ έκανε τα πρώτο του βήματα στο χάντμπολ και «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα, τη σεζόν 2020-21. Είναι διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου”.
Η δήλωση του Χισάμ Σαλάχ: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, βρίσκομαι πλέον εδώ. Από έναν μεγάλο σύλλογο σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο, με υψηλούς στόχους και με τη φιλοδοξία να διεκδικήσουμε τίτλους.
Ονειρεύομαι να κατακτήσω έναν τίτλο στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως αθλητής. Στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, λόγω της μεγάλης ιστορίας του συλλόγου. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε έναν μεγάλο σύλλογο και τώρα, συνεχίζω την καριέρα μου σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο».
Όχι ο γνωστός Μο Σαλάχ, ο οποίος παίζει πλέον ποδόσφαιρο στην Τουρκία, αλλά ο Χισάμ Σαλάχ που είναι άσος στο χάντμπολ.
Φυσικά και αυτός είναι Αιγύπτιος και για τη νέα σεζόν θ' αγωνίζεται με τα χρώματα του Ολυμπιακού.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χισάμ Σαλάχ. Ο διεθνής Αιγύπτιος αριστερός ίντερ (30/1/2002, 1,99μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.
Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, ο 24χρονος αριστερός ίντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό των ερυθρόλευκων. Στην Ζάμαλεκ έκανε τα πρώτο του βήματα στο χάντμπολ και «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα, τη σεζόν 2020-21. Είναι διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου”.
Η δήλωση του Χισάμ Σαλάχ: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, βρίσκομαι πλέον εδώ. Από έναν μεγάλο σύλλογο σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο, με υψηλούς στόχους και με τη φιλοδοξία να διεκδικήσουμε τίτλους.
Ονειρεύομαι να κατακτήσω έναν τίτλο στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως αθλητής. Στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, λόγω της μεγάλης ιστορίας του συλλόγου. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε έναν μεγάλο σύλλογο και τώρα, συνεχίζω την καριέρα μου σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο».
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