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Stoiximan Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε 7 ξένους για τη λίγκα τη σεζόν 2027/28
Stoiximan Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε 7 ξένους για τη λίγκα τη σεζόν 2027/28
Ο ΕΣΑΚΕ πέρασε την πρόταση για την αύξηση των ξένων στην Stoiximan GBL και απομένει η κατάθεσή της στην ΕΟΚ
Ο ΕΣΑΚΕ πραγματοποίησε σήμερα Γενική Συνέλευση και συμβούλιο με τις ομάδες της Stoiximan Basket League με κύριο θέμα συζήτησης την αύξηση των ξένων από έξι σε επτά για τη σεζόν 2027-28.
Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία με οκτώ ομάδες να δηλώνουν υπέρ, 4 κατά και μία να επιλέγει το λευκό (8-4-1). Να σημειωθεί ότιο δικαίωμα ψήφου δεν είχε η Δόξα Λευκάδας.
Ως αποτέλεσμα, η πρόταση θα κατατεθεί στην ΕΟΚ με αποτέλεσμα να «πέσει» στο τραπέζι και να συζητηθεί η δυνατότητα υλοποίησής της.
Είναι δεδομένο, πώς ενδεχόμενη διαφωνία της Ομοσπονδίας σε κάτι τέτοιο θα προκαλέσει πρόβλημα γιατί είναι απαραίτητη η έγκρισή της για να πάρει... σάρκα και οστά κάτι τέτοιο.
Εφόσον αυτή η νέα διάταξη επισημοποιηθεί οι ομάδες φαίνεται πως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και να χρησιμοποιούν έως επτά ξένους παίκτες στο ρόστερ τους.
Είναι δεδομένο εξάλλου ότι η αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα αντικείμενο συζήτησης στις τάξεις των ΚΑΕ, με αρκετές ομάδες να έχουν εκφράσει θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία με οκτώ ομάδες να δηλώνουν υπέρ, 4 κατά και μία να επιλέγει το λευκό (8-4-1). Να σημειωθεί ότιο δικαίωμα ψήφου δεν είχε η Δόξα Λευκάδας.
Ως αποτέλεσμα, η πρόταση θα κατατεθεί στην ΕΟΚ με αποτέλεσμα να «πέσει» στο τραπέζι και να συζητηθεί η δυνατότητα υλοποίησής της.
Είναι δεδομένο, πώς ενδεχόμενη διαφωνία της Ομοσπονδίας σε κάτι τέτοιο θα προκαλέσει πρόβλημα γιατί είναι απαραίτητη η έγκρισή της για να πάρει... σάρκα και οστά κάτι τέτοιο.
Εφόσον αυτή η νέα διάταξη επισημοποιηθεί οι ομάδες φαίνεται πως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και να χρησιμοποιούν έως επτά ξένους παίκτες στο ρόστερ τους.
Είναι δεδομένο εξάλλου ότι η αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα αντικείμενο συζήτησης στις τάξεις των ΚΑΕ, με αρκετές ομάδες να έχουν εκφράσει θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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