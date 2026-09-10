Stoiximan Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε 7 ξένους για τη λίγκα τη σεζόν 2027/28
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ΕΣΑΚΕ ΕΟΚ Basket League

Stoiximan Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε 7 ξένους για τη λίγκα τη σεζόν 2027/28

Ο ΕΣΑΚΕ πέρασε την πρόταση για την αύξηση των ξένων στην Stoiximan GBL και απομένει η κατάθεσή της στην ΕΟΚ

Stoiximan Basket League: Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε 7 ξένους για τη λίγκα τη σεζόν 2027/28
Ο ΕΣΑΚΕ πραγματοποίησε σήμερα Γενική Συνέλευση και συμβούλιο με τις ομάδες της Stoiximan Basket League με κύριο θέμα συζήτησης την αύξηση των ξένων από έξι σε επτά για τη σεζόν 2027-28.

Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία με οκτώ ομάδες να δηλώνουν υπέρ, 4 κατά και μία να επιλέγει το λευκό (8-4-1). Να σημειωθεί ότιο δικαίωμα ψήφου δεν είχε η Δόξα Λευκάδας.

Ως αποτέλεσμα, η πρόταση θα κατατεθεί στην ΕΟΚ με αποτέλεσμα να «πέσει» στο τραπέζι και να συζητηθεί η δυνατότητα υλοποίησής της.

Είναι δεδομένο, πώς ενδεχόμενη διαφωνία της Ομοσπονδίας σε κάτι τέτοιο θα προκαλέσει πρόβλημα γιατί είναι απαραίτητη η έγκρισή της για να πάρει... σάρκα και οστά κάτι τέτοιο.

Εφόσον αυτή η νέα διάταξη επισημοποιηθεί οι ομάδες φαίνεται πως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και να χρησιμοποιούν έως επτά ξένους παίκτες στο ρόστερ τους.

Είναι δεδομένο εξάλλου ότι η αύξηση του αριθμού των ξένων αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα αντικείμενο συζήτησης στις τάξεις των ΚΑΕ, με αρκετές ομάδες να έχουν εκφράσει θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο.


Πηγή:www.gazzetta.gr

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