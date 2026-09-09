Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ο Μέσι αγοράζει δεύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ισπανία, συμφώνησε με την Ελντένσε της δεύτερης κατηγορίας
Ο Μέσι αγοράζει δεύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ισπανία, συμφώνησε με την Ελντένσε της δεύτερης κατηγορίας
Πρόκειται για τον δεύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο που αποκτά ο Αργεντίνος σούπερσταρ, καθώς τον Απρίλιο είχε αγοράσει την Κορνέλα που αγωνίζεται στην 5η κατηγορία της χώρας
Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να αγοράσει τον δεύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ισπανία, καθώς ήρθε σε «προκαταρκτική συμφωνία» για να γίνει ο κύριος μέτοχος της Ελντένσε, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της χώρας.
Πρόκειται για τον δεύτερο σύλλογο που αποκτά ο Αργεντίνος σούπερσταρ, καθώς τον Απρίλιο είχε αγοράσει την καταλανική Κορνέλα που αγωνίζεται στην 5η κατηγορία της χώρας.
Ο σύλλογος, με έδρα το Αλικάντε, έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 20ή θέση της La Liga 2. Μάλιστα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα διέκοψε την συνεργασία με τον προπονητή Κλάουντιο Μπαραγκάν.
Η Κορνέλα αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και τον Απρίλιο δήλωσε ότι η συμμετοχή του Μέσι ως ιδιοκτήτη «ενισχύει τους στενούς δεσμούς του με τη Βαρκελώνη και τη δέσμευσή του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και των τοπικών ταλέντων στην Καταλονία».
Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Αλ-Νασρ της Σαουδικής Προ Λιγκ, αγόρασε το Φεβρουάριο το 25% των μετοχών της ισπανικής ομάδας Αλμερία, η οποία αγωνίζεται επίσης στη δεύτερη εθνική.
Πρόκειται για τον δεύτερο σύλλογο που αποκτά ο Αργεντίνος σούπερσταρ, καθώς τον Απρίλιο είχε αγοράσει την καταλανική Κορνέλα που αγωνίζεται στην 5η κατηγορία της χώρας.
«Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία με τον Λιονέλ Μέσι για την απόκτηση των μετοχών που κατέχει επί του παρόντος η Grupo TH Soluciones, γεγονός που θα τον καταστήσει πλειοψηφικό μέτοχο της ομάδας. Η συναλλαγή υπόκειται επί του παρόντος στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων νομικών και συμβατικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, καθώς και της απαιτούμενης έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD)», έγραφε η ανακοίνωση της Ελντένσε.
🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026
Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.
🎥➕ https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X
Ο σύλλογος, με έδρα το Αλικάντε, έχει συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς σε τέσσερα παιχνίδια τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 20ή θέση της La Liga 2. Μάλιστα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα διέκοψε την συνεργασία με τον προπονητή Κλάουντιο Μπαραγκάν.
Η Κορνέλα αγωνίζεται στην πέμπτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και τον Απρίλιο δήλωσε ότι η συμμετοχή του Μέσι ως ιδιοκτήτη «ενισχύει τους στενούς δεσμούς του με τη Βαρκελώνη και τη δέσμευσή του για την ανάπτυξη του αθλητισμού και των τοπικών ταλέντων στην Καταλονία».
Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Αλ-Νασρ της Σαουδικής Προ Λιγκ, αγόρασε το Φεβρουάριο το 25% των μετοχών της ισπανικής ομάδας Αλμερία, η οποία αγωνίζεται επίσης στη δεύτερη εθνική.
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