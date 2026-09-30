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16χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 15χρονο στην Πάτρα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του
16χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 15χρονο στην Πάτρα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του
Από τις αρμόδιες Αρχές παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 15χρονο
Δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το απόγευμα της Τρίτης, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 15χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.
Μετά την καταγγελία για το περιστατικό, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου.
Παράλληλα, από τις αρμόδιες Αρχές παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων που υπέστη.
Σύμφωνα με το tempo24.news, το απόγευμα της Τρίτης, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 15χρονο, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.
Μετά την καταγγελία για το περιστατικό, οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του 16χρονου.
Παράλληλα, από τις αρμόδιες Αρχές παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στον 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων που υπέστη.
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