Ολυμπιακός: Ο Αντόνιο Κορδόν επέστρεψε στους ερυθρόλευκους
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Ολυμπιακός Αντόνιο Κορδόν Ντάρκο Κοβάσεβιτς

Ολυμπιακός: Ο Αντόνιο Κορδόν επέστρεψε στους ερυθρόλευκους

Ο Ισπανός μετά από σχεδόν τρία χρόνια εντάσσεται ξανά στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Ο Αντόνιο Κορδόν επέστρεψε στους ερυθρόλευκους
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Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Ντάρκο Κοβάσεεβιτς, έγινε γνωστός και ο αντικαταστάτης του.

Αν και επισήμως από τον Ολυμπιακό δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, εν τούτοις ο Αντόνιο Κορδόν είναι δεδομένο ότι θα πάρει τη θέση του.

Ο Ισπανός, ο οποίος είχε βρεθεί στην Ελλάδα  πριν από λίγες εβδομάδες και συναντήθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είχε συνεργαστεί και το καλοκαλίρι του 2023 με τους Πειραιώτες, από τους οποίους αποχώρησε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου λόγω προσωπικών προβλημάτων.

Την περσινή σεζόν είχε εργαστεί στη Σεβίλλη, από την οποία αποχώρησε με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.
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