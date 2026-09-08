Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό
Τέλος ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό
«Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού» αναφέρει η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος.
Μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες όπως ανακοίνωσε ο ελληνικός σύλλογος. Ο Σέρβος αθλητικός διευθυντής ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στους «ερυθρολεύκους».
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!
Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!
Μετά από 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τους Πειραιώτες όπως ανακοίνωσε ο ελληνικός σύλλογος. Ο Σέρβος αθλητικός διευθυντής ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στους «ερυθρολεύκους».
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του Συλλόγου!
Ντάρκο σε ευχαριστούμε για όλα!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα