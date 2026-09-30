Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους απέναντι στη ΝΔ: «Μονομέτωπος αγώνας» με αιχμές για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινωνικό κράτος

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει τη δική του πρόταση για την «πολιτική αλλαγή», επενδύοντας στη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου