Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους απέναντι στη ΝΔ: «Μονομέτωπος αγώνας» με αιχμές για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινωνικό κράτος
Ο Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους απέναντι στη ΝΔ: «Μονομέτωπος αγώνας» με αιχμές για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινωνικό κράτος
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει τη δική του πρόταση για την «πολιτική αλλαγή», επενδύοντας στη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου
Μετωπική πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη επιδιώκει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, καθώς παρενέβη τρεις φορές τις τελευταίες τρεις ημέρες στη δημόσια σφαίρα, καθιστώντας κάτι περισσότερο από αισθητή την αντιπολιτευτική του παρουσία.
Ξεκινώντας από τα τέσσερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την «εργαλειοθήκη» της ΕΛ.Α.Σ για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να εξαπολύσει χθες δριμεία επίθεση και εφ' όλης της ύλης στο Μέγαρο Μαξίμου, από το Olympia Forum.
«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου. Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
«Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.
Εξίσου επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση υπήρξε και για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στον απόηχο της χθεσινής του περιοδείας στη Λάπα Ηλείας, ο κ. Τσίπρας εγκάλεσε την ΑΑΔΕ ότι «δεν μετράει, δεν μετράει, και υπάρχουν μια σειρά από απάτες που καταγράφονται παντού».
«Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή την ώρα έχουμε αποσυνδέσει, έχουμε αποσυνδέσει, τις επιδοτήσεις, από την παραγωγή, έχουμε 82.000 ανθρώπους κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι έχουν πρόβατα και επιδοτούνται, ζώα, συνολικά και επιδοτούνται, ενώ αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν, γάλα και κρέας, είναι 40.000, άρα 42.000 λαμόγια, τραπέζες και χασάπηδες, και χασάπηδες, ανά την επικράτεια, νέμονται τους κόπους και τα χρήματα των επιδοτήσεων, το εισόδημα, που θα έπρεπε να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, για να συμπληρώσει πως «αν λοιπόν μια κυβέρνηση, έρθει απλά για να αλλάξει και να μην αλλάξει, αυτή την ουσία της πολιτικής, δηλαδή να σταματήσει αυτή την αθλιότητα του πελατειακού κράτους, και να σταματήσει, την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή... δε θα σταματήσει το πάρτι», συνέχισε.
«Η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβερνώσα αριστερή, κυβερνώσα με προοπτική να αλλάξει τα πράγματα. Να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Να αλλάξει και όχι απλά από μία ακόμα δύναμη διαμαρτυρίας. Πιστεύω, ότι αυτός ο κύκλος των δυνάμεων διαμαρτυριών κλείνει σιγά σιγά, κλείνει σιγά σιγά. Η ύπαρξή τους είναι αναγκαία είναι χρήσιμες. Πρέπει να υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας», όπως εξήγησε. Ταυτόχρονα, «νομίζω ότι αυτό το οποίο θα βαρύνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι αν θα έχουμε μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, ή την προοπτική μιας άλλης κυβέρνησης, την προοπτική της πολιτικής αλλαγής και της δυνητικής αλλαγής της εφαρμοζόμενης πολιτικής», παρατήρησε σχετικά ο κ. Τσίπρας, σε μια κρίσιμη καμπή της προεκλογικής περιόδου για τα κόμματα εξουσίας.
Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, ήταν αυτός που κήρυξε «μονομέτωπο αγώνα» κατά της ΝΔ, κρατώντας ζεστή την συζήτηση για το μέλλον και τους ανθρώπους της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, ιδίως ενόψει ενός ρευστού μετεκλογικού τοπίου.
Αυτό το νόημα είχε και η χθεσινή αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ στο άκουσμα των δηλώσεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας για 400 κενές θέσεις ανάμεσα στους φετινούς πρωτοετείς, στοιχείο που στην Αμαλίας το αναλύουν ως δηλωτικό της μεγάλης αδυναμίας ενός τμήματος της ελληνικής κοινωνίας να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής, η επιδείνωση του οποίου δεν αποκλείεται να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων δεδομένων και για την εγχώρια πολιτική σκηνή.
Ξεκινώντας από τα τέσσερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την «εργαλειοθήκη» της ΕΛ.Α.Σ για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να εξαπολύσει χθες δριμεία επίθεση και εφ' όλης της ύλης στο Μέγαρο Μαξίμου, από το Olympia Forum.
Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕΕστιάζοντας σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την πολιτική ζωή, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «ηλιαχτίδα φωτός» τη χθεσινή απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ζητώντας παράλληλα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.
«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου. Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
«Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός.
Εξίσου επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση υπήρξε και για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλογίζοντας πολιτικές ευθύνες και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στον απόηχο της χθεσινής του περιοδείας στη Λάπα Ηλείας, ο κ. Τσίπρας εγκάλεσε την ΑΑΔΕ ότι «δεν μετράει, δεν μετράει, και υπάρχουν μια σειρά από απάτες που καταγράφονται παντού».
«Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή την ώρα έχουμε αποσυνδέσει, έχουμε αποσυνδέσει, τις επιδοτήσεις, από την παραγωγή, έχουμε 82.000 ανθρώπους κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι έχουν πρόβατα και επιδοτούνται, ζώα, συνολικά και επιδοτούνται, ενώ αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδείξουν ότι παράγουν, γάλα και κρέας, είναι 40.000, άρα 42.000 λαμόγια, τραπέζες και χασάπηδες, και χασάπηδες, ανά την επικράτεια, νέμονται τους κόπους και τα χρήματα των επιδοτήσεων, το εισόδημα, που θα έπρεπε να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, για να συμπληρώσει πως «αν λοιπόν μια κυβέρνηση, έρθει απλά για να αλλάξει και να μην αλλάξει, αυτή την ουσία της πολιτικής, δηλαδή να σταματήσει αυτή την αθλιότητα του πελατειακού κράτους, και να σταματήσει, την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή... δε θα σταματήσει το πάρτι», συνέχισε.
Εκτός οπτικού πεδίου το ΠΑΣΟΚΤην ίδια ώρα, εκτός του οπτικού του πεδίου φαίνεται πως αφήνει ο Αλέξης Τσίπρας το ΠΑΣΟΚ, αφού “«εγώ δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κ. Μητσοτάκη που ασκεί την πολιτική σήμερα» ξεκαθάρισε, εκτιμώντας από πλευράς του πως η ΕΛ.Α.Σ μπορεί να εγγυηθεί ως καταλύτης την πολιτική αλλαγή.
«Η χώρα έχει ανάγκη από μια κυβερνώσα αριστερή, κυβερνώσα με προοπτική να αλλάξει τα πράγματα. Να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Να αλλάξει και όχι απλά από μία ακόμα δύναμη διαμαρτυρίας. Πιστεύω, ότι αυτός ο κύκλος των δυνάμεων διαμαρτυριών κλείνει σιγά σιγά, κλείνει σιγά σιγά. Η ύπαρξή τους είναι αναγκαία είναι χρήσιμες. Πρέπει να υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας», όπως εξήγησε. Ταυτόχρονα, «νομίζω ότι αυτό το οποίο θα βαρύνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι αν θα έχουμε μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, ή την προοπτική μιας άλλης κυβέρνησης, την προοπτική της πολιτικής αλλαγής και της δυνητικής αλλαγής της εφαρμοζόμενης πολιτικής», παρατήρησε σχετικά ο κ. Τσίπρας, σε μια κρίσιμη καμπή της προεκλογικής περιόδου για τα κόμματα εξουσίας.
Τίποτα αναπάντητοΤο αντιπολιτευτικό σερί του πρώην Πρωθυπουργού, πάντως, απηχεί πλήρως την νέα φιλοσοφία της Αμαλίας, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΛ.Α.Σ να «μαρκάρει ασφυκτικά» την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Πρωθυπουργό στο εξής, τακτική που αποκαλύφθηκε μέσα από το ντόμινο κινήσεων του Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, το τελευταίο τριήμερο.
Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, ήταν αυτός που κήρυξε «μονομέτωπο αγώνα» κατά της ΝΔ, κρατώντας ζεστή την συζήτηση για το μέλλον και τους ανθρώπους της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, ιδίως ενόψει ενός ρευστού μετεκλογικού τοπίου.
Μεταξύ Ολυμπίας και ΠάτραςΣε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ θα επιχειρήσει να αναδείξει εντονότερα τις επόμενες μέρες ζητήματα που άπτονται του δημόσιου χαρακτήρα βασικών αγαθών και υπηρεσιών, επιμένοντας την «αποψίλωση» του Κοινωνικού Κράτους.
Αυτό το νόημα είχε και η χθεσινή αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ στο άκουσμα των δηλώσεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας για 400 κενές θέσεις ανάμεσα στους φετινούς πρωτοετείς, στοιχείο που στην Αμαλίας το αναλύουν ως δηλωτικό της μεγάλης αδυναμίας ενός τμήματος της ελληνικής κοινωνίας να ανταπεξέλθει στο κόστος ζωής, η επιδείνωση του οποίου δεν αποκλείεται να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων δεδομένων και για την εγχώρια πολιτική σκηνή.
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