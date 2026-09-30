Συμεών Τσομώκος: Πώς το Φόρουμ των Δελφών απλώνει στον διεθνή χάρτη

Από το Ριάντ και το Ντέρμπαν μέχρι την Τιφλίδα και το Κίεβο - Το πρόγραμμα του 2027, οι συνεργασίες με μεγάλα διεθνή φόρουμ και το επόμενο βήμα μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών