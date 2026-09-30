Συμεών Τσομώκος: Πώς το Φόρουμ των Δελφών απλώνει στον διεθνή χάρτη
Συμεών Τσομώκος: Πώς το Φόρουμ των Δελφών απλώνει στον διεθνή χάρτη
Από το Ριάντ και το Ντέρμπαν μέχρι την Τιφλίδα και το Κίεβο - Το πρόγραμμα του 2027, οι συνεργασίες με μεγάλα διεθνή φόρουμ και το επόμενο βήμα μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών
Τη διεθνή του παρουσία διευρύνει σταθερά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια ζωής, επιχειρεί πλέον να απλώσει τη δραστηριότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πολύ πέρα από την ετήσια συνάντηση στους Δελφούς.
Τον σχεδιασμό για την περίοδο έως τον Ιούλιο του 2027 παρουσίασε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος, με τον χάρτη να εκτείνεται από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στους νέους σταθμούς περιλαμβάνονται το Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2026 και, μέσα στο 2027, το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και η Τιφλίδα, ενώ για τον Ιούνιο έχει προγραμματιστεί διοργάνωση στο Κίεβο.
Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή μετεξέλιξη του Φόρουμ από μία μεγάλη ετήσια διοργάνωση σε ένα ευρύτερο δίκτυο διεθνών συναντήσεων και συνεργασιών. Στόχος είναι να φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, παράγοντες της αγοράς και επιχειρήσεις, λειτουργώντας παράλληλα ως σημείο επαφής της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δεξαμενές σκέψης.
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Τον σχεδιασμό για την περίοδο έως τον Ιούλιο του 2027 παρουσίασε ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών Συμεών Τσομώκος, με τον χάρτη να εκτείνεται από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στους νέους σταθμούς περιλαμβάνονται το Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2026 και, μέσα στο 2027, το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής και η Τιφλίδα, ενώ για τον Ιούνιο έχει προγραμματιστεί διοργάνωση στο Κίεβο.
Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή μετεξέλιξη του Φόρουμ από μία μεγάλη ετήσια διοργάνωση σε ένα ευρύτερο δίκτυο διεθνών συναντήσεων και συνεργασιών. Στόχος είναι να φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, παράγοντες της αγοράς και επιχειρήσεις, λειτουργώντας παράλληλα ως σημείο επαφής της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δεξαμενές σκέψης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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