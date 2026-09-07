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Γουόκαπ «Δεν είχα πρόθεση να απογοητεύσω κανέναν, είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του»
Γουόκαπ «Δεν είχα πρόθεση να απογοητεύσω κανέναν, είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό και τους φιλάθλους του»
Μέσω ενός instagram story στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Τόμας Γουόκαπ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τον οργανισμό
Το σίριαλ του καλοκαιριού έφτασε στο τέλος του.
Ο Τόμας Γουόκαπ αποχωρεί από τον Πειραιά, έπειτα από 5 χρόνια στα ερυθρόλευκα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, για να συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
O 33χρονος γκαρντ μέσω instagram story στον προσωπικό του λογαριασμό, θέλησε να αποχαιρετήσει τους «ερυθρόλευκους» με τον δικό του τρόπο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ μίλησε τόσο για τους προέδρους όσο και για τους φίλους της ομάδας με την οποία παρέα έχουν κατακτήσει τα πάντα.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Ολυμπιακό και τους απίστευτους τους οπαδούς για τα αξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τα τίτλους που κερδίσαμε μαζί, το πιο σημαντικό από όλα - το πρόσφατο πρωτάθλημα Euroleague.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τους ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που συνεχώς μου έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου μου στη Γαλλία.
Θα ήθελα να κάνω σαφές σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι ποτέ δεν ήταν η πρόθεσή μου να προκαλέσω κάποια απογοήτευση ή στεναχώρια μεταξύ οπαδών ή εντός του οργανισμού.
Έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα κλαμπ στη ευρωπαϊκή μπάσκετ και ήταν τιμή να παίξω με τα χρώματα του Oλυμπιακού.
Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε ένα άλλο έθνος και ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
Θα κρατήσω για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματα που μοιραστήκαμε και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όλους που συνδέονται με τον Ολυμπιακό να συνεχίσουν επιτυχίες τα επόμενα χρόνια».
Ο Τόμας Γουόκαπ αποχωρεί από τον Πειραιά, έπειτα από 5 χρόνια στα ερυθρόλευκα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, για να συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
O 33χρονος γκαρντ μέσω instagram story στον προσωπικό του λογαριασμό, θέλησε να αποχαιρετήσει τους «ερυθρόλευκους» με τον δικό του τρόπο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενώ μίλησε τόσο για τους προέδρους όσο και για τους φίλους της ομάδας με την οποία παρέα έχουν κατακτήσει τα πάντα.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Ολυμπιακό και τους απίστευτους τους οπαδούς για τα αξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τα τίτλους που κερδίσαμε μαζί, το πιο σημαντικό από όλα - το πρόσφατο πρωτάθλημα Euroleague.
Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τους ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που συνεχώς μου έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου μου στη Γαλλία.
Θα ήθελα να κάνω σαφές σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι ποτέ δεν ήταν η πρόθεσή μου να προκαλέσω κάποια απογοήτευση ή στεναχώρια μεταξύ οπαδών ή εντός του οργανισμού.
Έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα κλαμπ στη ευρωπαϊκή μπάσκετ και ήταν τιμή να παίξω με τα χρώματα του Oλυμπιακού.
Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε ένα άλλο έθνος και ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
Θα κρατήσω για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματα που μοιραστήκαμε και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όλους που συνδέονται με τον Ολυμπιακό να συνεχίσουν επιτυχίες τα επόμενα χρόνια».
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