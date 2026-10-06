Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης 6/10, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό.
Στον Κηφισό παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Στον Κηφισό παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις 10′-15′ καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 6, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα