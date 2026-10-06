Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα ο Κηφισός, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
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Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Τρίτης 6/10, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Αττική Οδό.

Στον Κηφισό παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10′-15′ καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας,, 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

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