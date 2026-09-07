Χάλκινo μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σερβία

Η διάκριση της Στεφανίας Πατέρα

Στην 8η θέση η Εθνική Ανδρών

Τα πρόσωπα της ελληνικής αποστολής

Κόσκορης: «Υπερήφανος για όλα τα παιδιά»

«Οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με ομαδικότητα»

- ΗΠΑ – Ελλάδα 17-18- Ελλάδα – Πολωνία 7-9- Ελλάδα – Λιθουανία 12-8Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ουκρανία, το ασημένιο η Πολωνία 1 και το χάλκινο η Ελλάδα.Το ελληνικό μετάλλιο συνοδεύτηκε από την ατομική επιτυχία της Στεφανίας Πατέρα, η οποία επιλέχθηκε στο Women’s Best 3 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παρουσία της ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες αθλήτριες του τουρνουά αποτέλεσε την επιβράβευση της απόδοσής της στη Σερβία και συμπλήρωσε την επιτυχία της Εθνικής.Στο Ζλάτιμπορ αγωνίστηκε και η Εθνική Ανδρών 3×3 Μπάσκετ Κωφών, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση στην 8η θέση μεταξύ 17 ομάδων. Η Ελλάδα πέτυχε, μεταξύ άλλων, νίκες απέναντι στη Σερβία 2 με 21-15 και την Πολωνία 2 με 16-14. Στους αγώνες κατάταξης ηττήθηκε από την Ουκρανία 2 με 21-9 και στη συνέχεια από την Πολωνία 2 με 21-8.Το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Ουκρανία 1, το ασημένιο η Σερβία 1 και το χάλκινο η Βενεζουέλα.Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Ουκρανία 1, Σερβία 1, Βενεζουέλα, Πολωνία 1, Ουκρανία 2, Σλοβενία, Πολωνία 2, Ελλάδα, Λιθουανία 1, Λιθουανία 2, Μεγάλη Βρετανία, Chinese Taipei, Σερβία 2, Ινδονησία, Μογγολία, Μάλι και Φιλιππίνες.Τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών αποτελούσαν οκτώ αθλητές και αθλήτριες:Παναγιώτης Βαϊόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Έκτορας Μητσώνης, Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρούχα και Γεωργία Καμαριώτου.Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ), Βασίλειος Κόσκορης, ενώ αρχηγός ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.Συνοδοί ήταν οι Κωνσταντίνος Γκανάτσας, Σταυρούλα Κοτσιρέα και ο ταμίας της ΕΟΑΚ Βασίλειος Χαγιάς.Στην αποστολή είχε επίσης ενεργό παρουσία ο Ιωάννης Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και πρόεδρος της Deaf International Basketball Federation (DIBF).Ο πρόεδρος της ΕΟΑΚ Βασίλειος Κόσκορης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία των δύο ελληνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια των αθλητών και των αθλητριών.«Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλα τα παιδιά του μπάσκετ 3×3 και την αγωνιστική παρουσία τους στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας», ανέφερε.Συνεχάρη τα κορίτσια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και τα αγόρια για την 8η θέση, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια.Στο αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας στάθηκαν οι Σταυρούλα Κοτσιρέα, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Γκανάτσας, οι οποίοι σε κοινή δήλωσή τους χαρακτήρισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Ζλάτιμπορ μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία.Για την Εθνική Γυναικών σημείωσαν ότι το μετάλλιο ήταν αποτέλεσμα «της ομαδικότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς», ενώ αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια της ανδρικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας την 8η θέση σημαντική εμπειρία για τη συνέχεια.Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το Ζλάτιμπορ με έναν ιδιαίτερα θετικό απολογισμό: χάλκινο μετάλλιο στις γυναίκες, μία αθλήτρια στην κορυφαία τριάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 8η θέση στους άνδρες.Πέρα από τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το μετάλλιο. Η Εθνική Γυναικών ξεπέρασε τις δύο ήττες στο ξεκίνημα, νίκησε τις ΗΠΑ, επικράτησε με μεγάλη διαφορά της διοργανώτριας Σερβίας και πήρε τη ρεβάνς από τη Λιθουανία όταν κρίθηκε η θέση στο βάθρο.Το Ζλάτιμπορ αφήνει έτσι ένα ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμα για το ελληνικό 3×3 Μπάσκετ Κωφών και, κυρίως, μια βάση πάνω στην οποία οι δύο Εθνικές μπορούν να χτίσουν την επόμενη διεθνή τους παρουσία.