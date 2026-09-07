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Χάλκινo μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σερβία
Χάλκινo μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σερβία
Μεγάλη νίκη επί των ΗΠΑ και 12-8 επί της Λιθουανίας στον μικρό τελικό – Στην 8η θέση η Εθνική Ανδρών - Στις κορυφαίες η Στεφανία Πατέρα
Με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Γυναικών, μία μεγάλη ατομική διάκριση για τη Στεφανία Πατέρα και την 8η θέση της Εθνικής Ανδρών ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο DIBF 3×3 World Cup 2026, που διεξήχθη στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας. Η Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών κατέκτησε την 3η θέση στον κόσμο, ολοκληρώνοντας την πορεία της με νίκη 12-8 επί της Λιθουανίας στον μικρό τελικό. Παράλληλα, η Στεφανία Πατέρα συμπεριλήφθηκε στο Women’s Best 3, την κορυφαία τριάδα αθλητριών της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Deaf International Basketball Federation (DIBF), καθώς στο Ζλάτιμπορ αγωνίστηκαν οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών.
Η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Ελλάδα νίκησε την Chinese Taipei με 10-4 και ακολούθησε η ευρεία επικράτηση 16-4 επί της διοργανώτριας Σερβίας.
Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ελληνικής ομάδας ήρθε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες νίκησε με 18-17 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Η ήττα με 9-7 από την Πολωνία έστειλε την Εθνική στη μάχη για την 3η θέση, όπου συνάντησε ξανά τη Λιθουανία.
Απέναντι στην ομάδα από την οποία είχε ηττηθεί με δέκα πόντους στην πρεμιέρα, η Ελλάδα παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Επικράτησε 12-8 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Συνολικά η Εθνική Γυναικών έδωσε επτά αγώνες, σημειώνοντας τέσσερις νίκες:
- Λιθουανία – Ελλάδα 21-11
- Πολωνία – Ελλάδα 14-12
- Chinese Taipei – Ελλάδα 4-10
- Ελλάδα – Σερβία 16-4
Η Ελλάδα είχε διπλή εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Deaf International Basketball Federation (DIBF), καθώς στο Ζλάτιμπορ αγωνίστηκαν οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών.
Από τις δύο ήττες στο χάλκινο μετάλλιοΗ πορεία της Εθνικής Γυναικών είχε έντονες εναλλαγές. Η ελληνική ομάδα άρχισε τις υποχρεώσεις της με ήττα 21-11 από τη Λιθουανία και ακολούθησε το 14-12 από την Πολωνία.
Η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Ελλάδα νίκησε την Chinese Taipei με 10-4 και ακολούθησε η ευρεία επικράτηση 16-4 επί της διοργανώτριας Σερβίας.
Μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ελληνικής ομάδας ήρθε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες νίκησε με 18-17 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Η ήττα με 9-7 από την Πολωνία έστειλε την Εθνική στη μάχη για την 3η θέση, όπου συνάντησε ξανά τη Λιθουανία.
Απέναντι στην ομάδα από την οποία είχε ηττηθεί με δέκα πόντους στην πρεμιέρα, η Ελλάδα παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Επικράτησε 12-8 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
Συνολικά η Εθνική Γυναικών έδωσε επτά αγώνες, σημειώνοντας τέσσερις νίκες:
- Λιθουανία – Ελλάδα 21-11
- Πολωνία – Ελλάδα 14-12
- Chinese Taipei – Ελλάδα 4-10
- Ελλάδα – Σερβία 16-4
- ΗΠΑ – Ελλάδα 17-18
- Ελλάδα – Πολωνία 7-9
- Ελλάδα – Λιθουανία 12-8
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ουκρανία, το ασημένιο η Πολωνία 1 και το χάλκινο η Ελλάδα.
Το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Ουκρανία 1, το ασημένιο η Σερβία 1 και το χάλκινο η Βενεζουέλα.
Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Ουκρανία 1, Σερβία 1, Βενεζουέλα, Πολωνία 1, Ουκρανία 2, Σλοβενία, Πολωνία 2, Ελλάδα, Λιθουανία 1, Λιθουανία 2, Μεγάλη Βρετανία, Chinese Taipei, Σερβία 2, Ινδονησία, Μογγολία, Μάλι και Φιλιππίνες.
Παναγιώτης Βαϊόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Έκτορας Μητσώνης, Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρούχα και Γεωργία Καμαριώτου.
Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ), Βασίλειος Κόσκορης, ενώ αρχηγός ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Συνοδοί ήταν οι Κωνσταντίνος Γκανάτσας, Σταυρούλα Κοτσιρέα και ο ταμίας της ΕΟΑΚ Βασίλειος Χαγιάς.
Στην αποστολή είχε επίσης ενεργό παρουσία ο Ιωάννης Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και πρόεδρος της Deaf International Basketball Federation (DIBF).
«Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλα τα παιδιά του μπάσκετ 3×3 και την αγωνιστική παρουσία τους στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας», ανέφερε.
Συνεχάρη τα κορίτσια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και τα αγόρια για την 8η θέση, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια.
Για την Εθνική Γυναικών σημείωσαν ότι το μετάλλιο ήταν αποτέλεσμα «της ομαδικότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς», ενώ αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια της ανδρικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας την 8η θέση σημαντική εμπειρία για τη συνέχεια.
Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το Ζλάτιμπορ με έναν ιδιαίτερα θετικό απολογισμό: χάλκινο μετάλλιο στις γυναίκες, μία αθλήτρια στην κορυφαία τριάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 8η θέση στους άνδρες.
Πέρα από τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το μετάλλιο. Η Εθνική Γυναικών ξεπέρασε τις δύο ήττες στο ξεκίνημα, νίκησε τις ΗΠΑ, επικράτησε με μεγάλη διαφορά της διοργανώτριας Σερβίας και πήρε τη ρεβάνς από τη Λιθουανία όταν κρίθηκε η θέση στο βάθρο.
Το Ζλάτιμπορ αφήνει έτσι ένα ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμα για το ελληνικό 3×3 Μπάσκετ Κωφών και, κυρίως, μια βάση πάνω στην οποία οι δύο Εθνικές μπορούν να χτίσουν την επόμενη διεθνή τους παρουσία.
- Ελλάδα – Πολωνία 7-9
- Ελλάδα – Λιθουανία 12-8
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ουκρανία, το ασημένιο η Πολωνία 1 και το χάλκινο η Ελλάδα.
Η διάκριση της Στεφανίας ΠατέραΤο ελληνικό μετάλλιο συνοδεύτηκε από την ατομική επιτυχία της Στεφανίας Πατέρα, η οποία επιλέχθηκε στο Women’s Best 3 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παρουσία της ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες αθλήτριες του τουρνουά αποτέλεσε την επιβράβευση της απόδοσής της στη Σερβία και συμπλήρωσε την επιτυχία της Εθνικής.
Στην 8η θέση η Εθνική ΑνδρώνΣτο Ζλάτιμπορ αγωνίστηκε και η Εθνική Ανδρών 3×3 Μπάσκετ Κωφών, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση στην 8η θέση μεταξύ 17 ομάδων. Η Ελλάδα πέτυχε, μεταξύ άλλων, νίκες απέναντι στη Σερβία 2 με 21-15 και την Πολωνία 2 με 16-14. Στους αγώνες κατάταξης ηττήθηκε από την Ουκρανία 2 με 21-9 και στη συνέχεια από την Πολωνία 2 με 21-8.
Το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Ουκρανία 1, το ασημένιο η Σερβία 1 και το χάλκινο η Βενεζουέλα.
Η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Ουκρανία 1, Σερβία 1, Βενεζουέλα, Πολωνία 1, Ουκρανία 2, Σλοβενία, Πολωνία 2, Ελλάδα, Λιθουανία 1, Λιθουανία 2, Μεγάλη Βρετανία, Chinese Taipei, Σερβία 2, Ινδονησία, Μογγολία, Μάλι και Φιλιππίνες.
Τα πρόσωπα της ελληνικής αποστολήςΤις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών αποτελούσαν οκτώ αθλητές και αθλήτριες:
Παναγιώτης Βαϊόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Έκτορας Μητσώνης, Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρούχα και Γεωργία Καμαριώτου.
Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ), Βασίλειος Κόσκορης, ενώ αρχηγός ήταν ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Συνοδοί ήταν οι Κωνσταντίνος Γκανάτσας, Σταυρούλα Κοτσιρέα και ο ταμίας της ΕΟΑΚ Βασίλειος Χαγιάς.
Στην αποστολή είχε επίσης ενεργό παρουσία ο Ιωάννης Στουφής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΑΚ και πρόεδρος της Deaf International Basketball Federation (DIBF).
Κόσκορης: «Υπερήφανος για όλα τα παιδιά»Ο πρόεδρος της ΕΟΑΚ Βασίλειος Κόσκορης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία των δύο ελληνικών ομάδων, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια των αθλητών και των αθλητριών.
«Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλα τα παιδιά του μπάσκετ 3×3 και την αγωνιστική παρουσία τους στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας», ανέφερε.
Συνεχάρη τα κορίτσια για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και τα αγόρια για την 8η θέση, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια.
«Οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται με ομαδικότητα»Στο αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας στάθηκαν οι Σταυρούλα Κοτσιρέα, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Γκανάτσας, οι οποίοι σε κοινή δήλωσή τους χαρακτήρισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Ζλάτιμπορ μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία.
Για την Εθνική Γυναικών σημείωσαν ότι το μετάλλιο ήταν αποτέλεσμα «της ομαδικότητας, της πίστης και της σκληρής δουλειάς», ενώ αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια της ανδρικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας την 8η θέση σημαντική εμπειρία για τη συνέχεια.
Η ελληνική αποστολή επέστρεψε από το Ζλάτιμπορ με έναν ιδιαίτερα θετικό απολογισμό: χάλκινο μετάλλιο στις γυναίκες, μία αθλήτρια στην κορυφαία τριάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 8η θέση στους άνδρες.
Πέρα από τα αποτελέσματα, ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το μετάλλιο. Η Εθνική Γυναικών ξεπέρασε τις δύο ήττες στο ξεκίνημα, νίκησε τις ΗΠΑ, επικράτησε με μεγάλη διαφορά της διοργανώτριας Σερβίας και πήρε τη ρεβάνς από τη Λιθουανία όταν κρίθηκε η θέση στο βάθρο.
Το Ζλάτιμπορ αφήνει έτσι ένα ισχυρό αγωνιστικό αποτύπωμα για το ελληνικό 3×3 Μπάσκετ Κωφών και, κυρίως, μια βάση πάνω στην οποία οι δύο Εθνικές μπορούν να χτίσουν την επόμενη διεθνή τους παρουσία.
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