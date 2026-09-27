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Κατερίνη: 16χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι, νοσηλεύεται με κατάγματα στο «Παπανικολάου»
Κατερίνη: 16χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από μπαλκόνι, νοσηλεύεται με κατάγματα στο «Παπανικολάου»
Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός της
Μια 16χρονη τραυματίστηκε το πρωί της Κυριακής (27/9) στην Κατερίνη όταν έπεσε από μπαλκόνι του σπιτιού της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός της.
Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν επίσης εκδορές και μώλωπες, με τα ακριβή αίτια να αναμένεται να διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το προηγούμενο βράδυ η ανήλικη είχε βγει και φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μάλιστα, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, με τις Αρχές να ενημερώνονται λόγω της ηλικίας της. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 40χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός της.
Κατά την εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν επίσης εκδορές και μώλωπες, με τα ακριβή αίτια να αναμένεται να διερευνηθούν μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το προηγούμενο βράδυ η ανήλικη είχε βγει και φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μάλιστα, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, με τις Αρχές να ενημερώνονται λόγω της ηλικίας της. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 40χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
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