Ανησυχία στον ΠΑΟΚ με Γιαννούλη: Γύρισε το πόδι του και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο, δείτε βίντεο

Άτυχη στιγμή για τον Δημήτρη Γιαννούλη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και μετά από ένα φάουλ που έκανε, ο διεθνής μπακ στραβοπάτησε και βρέθηκε πεσμένος στο χορτάρι δείχνοντας να πονάει πολύ.Με το πρόβλημα να είναι στον αριστερό του αστράγαλο, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να σηκωθεί και τελικά αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.