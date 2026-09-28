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Κουρμπέλης: Με τη δουλειά μας και την ποιότητά μας φτάσαμε στη νίκη
Κουρμπέλης: Με τη δουλειά μας και την ποιότητά μας φτάσαμε στη νίκη
Ο Νίκος Κουρμπέλης στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία στάθηκε στην ποιότητα που έχει η Εθνική μας ομάδα
Το γκολ του Νίκου Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Γερμανία αποδείχτηκε αρκετό για να πάρει η Ελλάδα τη νίκη και να γράψει ιστορία.
Ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αξίζει να είναι σε μία μεγάλη διοργάνωση και με την ποιότητα που έχει πήρε τη νίκη κόντρα στους Γερμανούς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Κουρμπέλης:
Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υποφέραμε, αλλά μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα με αυτές τις ομάδες.
Αξίζουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια και αξίζουμε να είμαστε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει δύσκολο πρόγραμμα με Γερμανία και Ολλανδία. Σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.
Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Δεν θα το είχα στο μυαλό μου εύκολο. Πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια παιχνίδια. Με τη δουλειά μας και την ποιότητα μας φτάσαμε στη νίκη και το αξίζουμε.
Ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αξίζει να είναι σε μία μεγάλη διοργάνωση και με την ποιότητα που έχει πήρε τη νίκη κόντρα στους Γερμανούς.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίκος Κουρμπέλης:
Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υποφέραμε, αλλά μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα με αυτές τις ομάδες.
Αξίζουμε να παίζουμε τέτοια παιχνίδια και αξίζουμε να είμαστε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει δύσκολο πρόγραμμα με Γερμανία και Ολλανδία. Σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.
Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Δεν θα το είχα στο μυαλό μου εύκολο. Πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια παιχνίδια. Με τη δουλειά μας και την ποιότητα μας φτάσαμε στη νίκη και το αξίζουμε.
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