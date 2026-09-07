Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού: Ήμασταν καλύτεροι, η εικόνα μας ήταν καλή και πριν την κόκκινη κάρτα
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Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Τζέικομπ Νίστρουπ Super League 1 Super League

Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού: Ήμασταν καλύτεροι, η εικόνα μας ήταν καλή και πριν την κόκκινη κάρτα

Ο τεχνικός των πρασίνων τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού: Ήμασταν καλύτεροι, η εικόνα μας ήταν καλή και πριν την κόκκινη κάρτα
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Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα του ΣΚΑΙ.

«Αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι όταν είμασταν 11 εναντίον 11, 11 εναντίον 10, 10 εναντίον 10, και στα 30 δευτερόλεπτα που παίξαμε 10 εναντίον 9. Η εικόνα μας ήταν πολύ καλή και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.

Κερδίσαμε ένα σημαντικό αγώνα και κάναμε καλή εμφάνιση. Και πέρσι είχαμε παιχνίδια που είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ αλλά η νίκη σου δίνει τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά που είναι πολύ καλή ομάδα, και μετά τον Παναιτωλικό που έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα που θα είναι δύσκολος».
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