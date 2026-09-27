Βεζένκοφ: «Κατακτήσαμε τον πιο μικρό στόχο της σεζόν, έχουμε άλλους τρεις», δείτε βίντεο
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Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ Σούπερ Καπ μπάσκετ

Βεζένκοφ: «Κατακτήσαμε τον πιο μικρό στόχο της σεζόν, έχουμε άλλους τρεις», δείτε βίντεο

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σχολίασε την κατάκτηση του φετινού Stoiximan Super Cup, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια

Βεζένκοφ: «Κατακτήσαμε τον πιο μικρό στόχο της σεζόν, έχουμε άλλους τρεις», δείτε βίντεο
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Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική σεζόν το Stoiximan Super Cup, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στο Κλειστό του Περιστερίου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε σπουδαία εμφάνιση μετρώντας 25 πόντους με 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 7/8 βολές, ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ, σε 34.23” λεπτά συμμετοχής. Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις.

Συγκεκριμένα είπε: «Κατακτήσαμε τον πιο μικρό στόχο της σεζόν, έχουμε άλλους τρεις. Το πιο σημαντικό είναι να βελτιωθούμε. Το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει, να έχουμε υγεία και εμείς και όλες οι ομάδες και να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα».
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