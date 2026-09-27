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Αγγελόπουλοι: Μακάρι να είναι το πρώτο από τα τέσσερα, δεν έχουμε χορτάσει τίτλους
Αγγελόπουλοι: Μακάρι να είναι το πρώτο από τα τέσσερα, δεν έχουμε χορτάσει τίτλους
Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησαν για το Stoximan Super Cup που κατέκτησε ο Ολυμπιακός αλλά και για την απόδοση του Μοντέρο
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε το Stoiximan Super Cup.
Μετά τον τελικό οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μίλησαν στον ΣΚΑΪ για τον αγώνα, τη χρονιά αλλά και τον Μοντέρο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Μακάρι να ειναι το πρώτο από τα τέσσερα, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε Πρωταθλητές Ευρώπης, Πρωταθλητές Ελλάδας και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό Super Cup στο Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά, χάσαμε από τη Ρεάλ, δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε χορτάσει να κατακτούμε τίτλους. Τόσα πολλά παιχνίδια δεν έχουν ξαναγίνει. Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά και μακάρι να τελειώσουμε έτσι».
Για τον Μοντέρο: «Το παιδί είναι πολύ σεμνό και ταπεινό. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί του για το Άμπου Ντάμπι. Δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την ομάδα και ταξίδεψε την επόμενη ημέρα. Είναι απολαυστικό να τον βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται. Αν αναλογιστείς ότι είναι 23 ετών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό. Παράλληλα είναι ταπεινός, είναι καλός συμπαίκτης και έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Απ' ότι βλέπω παίζει και άμυνα, δεν έχει το νου του μόνο στην επίθεση, πασάρει και ακόμα είμαστε Σεπτέμβριο και έχει αρχίσει να μαθαίνει την ομάδα».
Μετά τον τελικό οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, μίλησαν στον ΣΚΑΪ για τον αγώνα, τη χρονιά αλλά και τον Μοντέρο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
«Μακάρι να ειναι το πρώτο από τα τέσσερα, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ έτσι. Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε Πρωταθλητές Ευρώπης, Πρωταθλητές Ελλάδας και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό Super Cup στο Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά, χάσαμε από τη Ρεάλ, δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε χορτάσει να κατακτούμε τίτλους. Τόσα πολλά παιχνίδια δεν έχουν ξαναγίνει. Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά και μακάρι να τελειώσουμε έτσι».
Για τον Μοντέρο: «Το παιδί είναι πολύ σεμνό και ταπεινό. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί του για το Άμπου Ντάμπι. Δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την ομάδα και ταξίδεψε την επόμενη ημέρα. Είναι απολαυστικό να τον βλέπεις από κοντά να αγωνίζεται. Αν αναλογιστείς ότι είναι 23 ετών, το τι έχουμε ακόμα να απολαύσουμε είναι μοναδικό. Παράλληλα είναι ταπεινός, είναι καλός συμπαίκτης και έχει ακόμα περιθώρια εξέλιξης. Απ' ότι βλέπω παίζει και άμυνα, δεν έχει το νου του μόνο στην επίθεση, πασάρει και ακόμα είμαστε Σεπτέμβριο και έχει αρχίσει να μαθαίνει την ομάδα».
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