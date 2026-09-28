Nations League: Δύο στα δύο για την Πορτογαλία, «τριάρα» της Ιρλανδίας στο Ισραήλ, δείτε τα γκολ
Nations League: Δύο στα δύο για την Πορτογαλία, «τριάρα» της Ιρλανδίας στο Ισραήλ, δείτε τα γκολ
Οι Ίβηρες πέρασαν από το Όσλο, ενώ οι Ιρλανδοί επικράτησαν στο Ντέμπρετσεν μέσα σε τεταμένο κλίμα
Δύο στα δύο για την Πορτογαλία στον 4ο όμιλο της League A. Οι Ίβηρες χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο αρχικό σχήμα (έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο) νίκησαν με 2-1 τη Νορβηγία στο Ούλεβαλ του Όσλο και με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους «8». Πρώτη ήττα για τους Σκανδιναβούς, που είχαν τον Χάαλαντ να ισοφαρίζει, αλλά ο Γκονσάλο Ράμος έδωσε την «χαριστική βολή».
Μέσα σε ένα άκρως τεταμένο κλίμα μετά τα όσα είχαν προηγηθεί τα τελευταία 24ωρα (οι Ιρλανδοί σκέφτονταν να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, λόγω των γεγονότων στην Παλαιστίνη, αλλά τελικά πείστηκαν να παίξουν σε ουδέτερο γήπεδο) η Ιρλανδία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 13΄, προτού ο Άιντα γράψει το 2-0 τρία λεπτά αργότερ. Στο 25΄ο Μοιλάν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Ιρλανδών στον όμιλο.
Βέλγιο-Γαλλία 28/9
Τουρκία-Ιταλία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ισπανία 3
Κροατία 3
Αγγλία 0
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0
Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9
Σκωτία-Ελβετία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελβετία 3
Σκωτία 1
Σλοβενία 1
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 28/9
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 28/9
Σουηδία-Πολωνία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0
Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Φινλανδία 3
Αλβανία 3
Λευκορωσία 0
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9
Λετονία-Κύπρος 28/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σλοβακία 3
Καζακστάν 1
Ν. Φερόε 1
Μολδαβία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 1
Ισλανδία 1
Βουλγαρία 0
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0
Μέσα σε ένα άκρως τεταμένο κλίμα μετά τα όσα είχαν προηγηθεί τα τελευταία 24ωρα (οι Ιρλανδοί σκέφτονταν να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, λόγω των γεγονότων στην Παλαιστίνη, αλλά τελικά πείστηκαν να παίξουν σε ουδέτερο γήπεδο) η Ιρλανδία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 13΄, προτού ο Άιντα γράψει το 2-0 τρία λεπτά αργότερ. Στο 25΄ο Μοιλάν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Ιρλανδών στον όμιλο.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Γαλλία 28/9
Τουρκία-Ιταλία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ισπανία 3
Κροατία 3
Αγγλία 0
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9
Σκωτία-Ελβετία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Ελβετία 3
Σκωτία 1
Σλοβενία 1
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 28/9
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 28/9
Σουηδία-Πολωνία 28/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Φινλανδία 3
Αλβανία 3
Λευκορωσία 0
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9
Λετονία-Κύπρος 28/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Σλοβακία 3
Καζακστάν 1
Ν. Φερόε 1
Μολδαβία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 1
Ισλανδία 1
Βουλγαρία 0
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0
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