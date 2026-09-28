Nations League: Δύο στα δύο για την Πορτογαλία, «τριάρα» της Ιρλανδίας στο Ισραήλ, δείτε τα γκολ
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Nations League: Δύο στα δύο για την Πορτογαλία, «τριάρα» της Ιρλανδίας στο Ισραήλ, δείτε τα γκολ

Οι Ίβηρες πέρασαν από το Όσλο, ενώ οι Ιρλανδοί επικράτησαν στο Ντέμπρετσεν μέσα σε τεταμένο κλίμα

Nations League: Δύο στα δύο για την Πορτογαλία, «τριάρα» της Ιρλανδίας στο Ισραήλ, δείτε τα γκολ
Δύο στα δύο για την Πορτογαλία στον 4ο όμιλο της League A. Οι Ίβηρες χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο αρχικό σχήμα (έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο) νίκησαν με 2-1 τη Νορβηγία στο Ούλεβαλ του Όσλο και με 6 βαθμούς σε δύο αγώνες είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στους «8». Πρώτη ήττα για τους Σκανδιναβούς, που είχαν τον Χάαλαντ να ισοφαρίζει, αλλά ο Γκονσάλο Ράμος έδωσε την «χαριστική βολή».

Νορβηγία - Πορτογαλία: 1-2 (MD 2, 27/09/2026)


Μέσα σε ένα άκρως τεταμένο κλίμα μετά τα όσα είχαν προηγηθεί τα τελευταία 24ωρα (οι Ιρλανδοί σκέφτονταν να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, λόγω των γεγονότων στην Παλαιστίνη, αλλά τελικά πείστηκαν να παίξουν σε ουδέτερο γήπεδο) η Ιρλανδία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 13΄, προτού ο Άιντα γράψει το 2-0 τρία λεπτά αργότερ. Στο 25΄ο Μοιλάν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Ιρλανδών στον όμιλο.

Ισραήλ - Ιρλανδία: 0-3 (MD 2, 27/09/2026)

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 28/9
Τουρκία-Ιταλία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βέλγιο 3
Γαλλία 3
Τουρκία 0
Ιταλία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ισπανία 3
Κροατία 3
Αγγλία 0
Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0


LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9
Σκωτία-Ελβετία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ελβετία 3
Σκωτία 1
Σλοβενία 1
Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 28/9
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Β. Ιρλανδία 3
Ουκρανία 3
Ουγγαρία 0
Γεωργία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 28/9
Σουηδία-Πολωνία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σουηδία 3
Πολωνία 1
Βοσνία 1
Ρουμανία 0

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Φινλανδία 3
Αλβανία 3
Λευκορωσία 0
Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9
Λετονία-Κύπρος 28/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αρμενία 3
Μαυροβούνιο 3
Κύπρος 0
Λετονία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9
Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σλοβακία 3
Καζακστάν 1
Ν. Φερόε 1
Μολδαβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 1
Ισλανδία 1
Βουλγαρία 0

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0

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